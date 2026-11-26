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El partido entre Besiktas y Hapoel Be'er Sheva en la Europa League quedó interrumpido durante largo rato tras los altercados en la grada cuando aún no se había cumplido media hora de juego.

El árbitro danés Morten Krogh envió a ambos equipos a los vestuarios después de que los aficionados del club de Estambul se enzarzaran con las fuerzas de seguridad en la grada. El encuentro se disputaba en Batumi porque la UEFA había trasladado a Georgia el duelo contra el equipo israelí por motivos de seguridad.

Ya antes del saque inicial, los aficionados del Besiktas pitaron a los jugadores del Hapoel. Cuando levantaron una pequeña bandera palestina, la policía georgiana intervino y entró en el sector de la grada para retirarla.

Se produjeron entonces forcejeos. Los aficionados arrancaron los asientos de sus anclajes y los lanzaron hacia las fuerzas de seguridad. En las imágenes de televisión se ve cómo un aficionado tuvo que ser retirado en camilla del interior del estadio. Los jugadores del Besiktas intentaron en vano calmar a sus seguidores. Poco después, los equipos se marcharon a los vestuarios durante unos 40 minutos, hasta que finalmente se reanudó el encuentro.