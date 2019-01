Alta tensión y fuego cruzado en el Valencia-Getafe más caliente

El club Che se metió agónicamente en las semifinales de la Copa del Rey; el partido terminó con polémica dentro y fuera del campo.

Después de una eliminatoria vibrante, el Valencia CF se metió en semifinales a costa del Getafe CF. Antes del partido, el pulso entre Marcelino García Toral y Pepe Bordalás echó humo tras el partido de ida caliente en el Coliseum Alfonso Pérez, pero después del partido de vuelta, la tensión se cortó con un cuchillo después del pase valencianista, con declaraciones tan duras como altisonantes entre los protagonistas.



Jorge Molina, jugador del Getafe, en declaraciones a BeIN Sports, comentó: "Si digo mis pensamientos, me caen los partidos que no está escrito. Cada vez que los enfrentamos, se pasan la semana llorando. Parece que da resultado, porque a la mínima es amarilla, tras amarilla, tras amarilla, tras amarilla... Al final terminamos con uno menos y han pasado ellos. En Getafe somos poca gente, parece que molestemos. Es igual, se clasificaron ellos y les he dado la enhorabuena. Hay que callarse porque, si no, seremos los malos. Mejor, que pasen ellos, semifinal bonita y todo el mundo contento".

Rodrigo Moreno, jugador del Valencia CF autor del hat-trick que metió a su equipo en semifinales, también tuvo palabras en BEIN Sports: “Nos sentíamos superiores al Getafe dentro del campo, no hablando. Hemos sido muy superiores. Creímos hasta el final en el terreno de juego que es donde se demuestra...Igual se pensaban que nos iban a intimidar, que si decían que somos unos llorones, que si esto o lo otro. Es igual. Estamos en semis”.

Por su parte, Pepe Bordalás, entrenador del Getafe, habló en rueda de prensa: "Ha sido totalmente injusta, marcó el partido. Igual que la de Jorge Molina, la de Portillo... No es una excusa, pero el arbitraje fue muy, muy, muy casero".

Sobre la tangana del final, señaló: "No he visto lo que ocurrió al final del partido. Terminó y me marché, el equipo estaba triste por la eliminación. Ustedes lo podrán saber, yo no lo sé ni pregunté nada, no puedo decir nada".

"Siempre digo. lo mismo Soy respetuoso con todos y lo seguiré siendo. Felicito al Valencia, a esta magnífica afición, y eso es un orgullo para cualquier equipo. Yo también lo estoy del mío. Felicito a los chicos porque lo dieron todo contra un equipo que es de las mejores plantillas del campeonato. Estar a punto de eliminarlos es un orgullo", agregó el técnico alicantino.

En la tercera y última pregunta, en la que el periodista le dijo a Bordalás que la tangana del final fue un "auténtico combate de boxeo", el preparador azulón respondió. "No tengo nada que decir, ¿usted tiene algo que decir? Ya le he dicho lo que tenía que decir".

Marcelino también habló en rueda de prensa, donde aseguró: "Sufrimos mucho, lo pasamos mal todos, pero estamos unidos. Le dimos una gran alegría a la afición. Estamos en semis. Estamos a dos partidos de una final. A ver si este año tenemos mejor suerte. Lo que pasó después del partido sobraba, unos producto de la euforia y otros presa de la decepción protagonizamos feas escenas. Sobraba"