Joachim Löw, ganador de la Copa del Mundo 2014 con la selección alemana, respondió a los informes que lo vincularon con dirigir a la selección de Ghana en el Mundial de 2026, el próximo verano.

La selección de Ghana, que participará en la Copa del Mundo en un grupo que incluye a Inglaterra, Croacia y Panamá, busca contratar a un nuevo entrenador tras el despido de su técnico Otto Addo el pasado martes.

Según informó el sitio “Ghana Soccer”, las “Estrellas Negras” sitúan a Löw al frente de la lista de candidatos para asumir el cargo.

Desde su salida de la selección de Alemania tras la Eurocopa 2021, Löw decidió alejarse de los banquillos y rechazó varias ofertas, tanto de clubes como de selecciones.

Sin embargo, mostró apertura a afrontar nuevos desafíos, al afirmar recientemente: “Durante los últimos dos años, recibí algunas ofertas, pero no eran motivadoras para mí. Aun así, consideraré las opciones que me resulten interesantes”.

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No obstante, Löw aclaró que, hasta el momento, no ha recibido ningún contacto por parte de la Federación Ghanesa de Fútbol.

Declaró hoy viernes a la cadena “Sky Sport Alemania”: “A nivel oficial, ningún responsable de la Federación Ghanesa de Fútbol ha hablado conmigo”.

Antes de que surgiera el nombre de Löw, el dúo formado por el marroquí Walid Regragui y el francés Hervé Renard era el principal candidato para suceder a Addo, según la cadena ESPN.

Se espera que la federación ghanesa decida la identidad del nuevo entrenador “en una o dos semanas”, según lo que declaró el presidente de la federación hace dos días.