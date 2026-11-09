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La joven promesa del AC Milan Alphadjo Cisse ha expresado su enorme orgullo tras una etapa de irrupción que le ha valido una inesperada convocatoria con la selección italiana. El centrocampista, que marcó en la reciente victoria del Milan ante el Genoa, quiere trasladar su buen momento en el club a la selección a las órdenes de Roberto Mancini.

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Una estrella emergente recibe con entusiasmo el reconocimiento internacional

Cisse se está consolidando rápidamente como uno de los jóvenes talentos más brillantes de la Serie A, y sus grandes actuaciones con el Milan han llamado la atención de la selección italiana. La oportunidad de vestir la emblemática camiseta de Italia supone un hito en la carrera de la nueva sensación de San Siro, que está deseando trasladar a la selección el extraordinario nivel que ha mostrado con su club a las órdenes de Mancini.

Al hablar de la posibilidad de debutar con la selección, Cisse no ocultó sus ganas de aprovechar la oportunidad e impresionar al seleccionador. «Tengo muchas ganas. Quiero demostrar mis cualidades. Espero tener la oportunidad, y estar ahí es motivo de gran orgullo», declaró la joven promesa del Milan a SportMediaset.

De Rossi elogia a la joven promesa del Milan

La inclusión de Cisse en la convocatoria de la selección ha recibido elogios de varias figuras destacadas del fútbol italiano, entre ellas la leyenda de la Roma Daniele De Rossi. El excentrocampista apuntó que Mancini había tenido buen ojo al seleccionar al jugador del Milan y señaló que un talento de esta categoría se puede apreciar incluso cuando otros lo pasan por alto. Los elogios de un campeón del mundo han calado en Cisse mientras se prepara para la siguiente etapa de su carrera.

«Desde luego, le doy las gracias al entrenador; fue un gran jugador para la Roma y para la selección», comentó Cisse al conocer las palabras de apoyo de De Rossi. Pese a la creciente expectación que generan sus actuaciones, el jugador mantiene los pies en el suelo. Insistió en que no se deja llevar por las expectativas externas: «No espero nada. Intento dar lo mejor de mí y esperemos que también me vaya bien en la selección».

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Repasa su increíble ascenso en la Serie A

La última revelación del Milan ha visto cómo su reputación se disparaba tras otra actuación decisiva. Después de marcar un gol crucial contra el Genoa en el Stadio Luigi Ferraris, Cisse elevó a ocho su cuenta de goles esta temporada. Pese a su relativa falta de experiencia al más alto nivel, la producción ofensiva del joven centrocampista lo ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Serie A en una temporada vertiginosa.

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Al hablar de su repentino ascenso y de las impresionantes cifras que ha firmado esta temporada, Cisse se mostró humilde, pero seguro de sus cualidades. «No sé si soy una sorpresa, pero sí puedo decir que no esperaba estas estadísticas. Estoy convencido de mis cualidades y de que puedo hacerlo aún mejor», admitió Cisse

En busca de títulos con el Milan

Para un club con la historia del Milan, el objetivo siempre es acabar la temporada con títulos. Cisse es plenamente consciente de las expectativas que conlleva jugar en San Siro e insiste en que la plantilla está centrada en luchar por todos los títulos a su alcance. Ya sea en la pelea por el Scudetto o en las competiciones eliminatorias, el centrocampista cree que el equipo nunca debe conformarse con el segundo puesto ni aspirar a nada menos que la victoria.

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«Creo que esto es lo normal. En el Milan siempre hay que aspirar a ganar todas las competiciones; creo que no hay ninguna duda al respecto», afirmó Cisse.