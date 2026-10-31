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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Alonso: una estrella del Chelsea se perderá el partido ante el Manchester United por enfermedad

X. Alonso
J. Henderson
Estevao
M. Rogers
Chelsea vs Manchester United
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¿Se verá afectado el Chelsea?

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El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, subrayó la importancia de ofrecer una actuación sólida en el duelo ante el Manchester United en la Premier League, y también explicó el motivo de la ausencia de Jordan Henderson en el encuentro.

Alonso, en declaraciones a la cadena "TNT Sports" sobre la preparación del Chelsea para el partido, afirmó: "Hemos vuelto al ambiente de la Premier League, por eso esta competición es la más importante para nosotros".

Y añadió: "Sin duda, el partido de hoy es importantísimo. Necesitamos ofrecer un buen partido y una actuación sólida".

Sobre la titularidad de Estêvão, el técnico del Chelsea aclaró: "Porque está listo, se ha preparado bien y ha entrenado bien. Lo necesitamos hoy, y esperamos que disfrute del partido y que aporte algo decisivo".

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Y acerca de la posibilidad de contar con Morgan Rogers como delantero centro titular, Alonso dijo: "Es muy pronto para determinarlo, y veremos qué ocurre. Es una posibilidad, pero tenemos otras opciones".

Respecto a la exclusión de Jordan Henderson, Alonso reveló: "Está enfermo, no lesionado, pero no se encontraba bien ayer, y hoy le ha subido la fiebre".

Y sobre el duelo ante el Manchester United, el entrenador del Chelsea concluyó sus declaraciones diciendo: "Esperamos un partido difícil e intenso frente al United. Es un gran equipo que cuenta con buenos jugadores, por eso necesitaremos ofrecer lo mejor de nosotros".

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