Alonso sobre la lesión de la estrella del Chelsea: probablemente estará de baja incluso después del parón internacional

El director técnico del Chelsea, Xabi Alonso, se verá obligado a cambiar su plan ofensivo cuando se enfrente al Liverpool esta noche, en el estadio de Anfield, en los octavos de final de la Copa Carabao.

El posible cambio llega por la probable larga ausencia del delantero brasileño João Pedro, según declaró Alonso en la rueda de prensa previa al partido.

João Pedro sufrió la lesión durante los entrenamientos, tras su ausencia en el partido del pasado sábado que su equipo perdió como local ante el Tottenham por 2-0.

Alonso reveló que João Pedro probablemente no volverá hasta finales de noviembre, en el mejor de los casos.

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El entrenador español dijo: "Sufre (João Pedro) una lesión en el muslo y estará de baja durante varias semanas. Esperemos a ver cuánto durará su ausencia. No queremos especular con eso, pero no está listo para los próximos partidos".

Explicó que João Pedro estará de baja "probablemente" hasta después del parón internacional del próximo mes, lo que significa que no estará disponible para la selección de Brasil tras su ausencia de la última concentración por una lesión en la rodilla.

Para el Chelsea, el desafío reside en cómo jugar sin el exdelantero del Brighton. La decisión de Alonso de jugar sin un delantero claro y de prescindir de Danny Welbeck ante el Tottenham causó gran sorpresa, especialmente con el insistente deseo de Welbeck de ser titular ante el Liverpool.

Esta será una velada especial para Alonso, que ganó la Liga de Campeones de Europa con el Liverpool como jugador en 2005. Será su tercer partido en el estadio de Anfield como entrenador de un equipo rival, después de perder con el Bayer Leverkusen en 2024 y con el Real Madrid la temporada pasada.

Al ser preguntado sobre su posible reacción en caso de que el Chelsea marque un gol ante el Liverpool, dijo: "Por supuesto que lo celebraré con todo respeto, porque mi relación amistosa con el Liverpool existía cuando era jugador. Ahora, sin embargo, estoy en un rol diferente, tengo que apoyar a mi equipo y luchar por él".