Alonso revela los entresijos de la polémica por la exclusión de Palmer de la selección de Inglaterra

Xabi Alonso, director técnico del Chelsea, habló sobre varios asuntos destacados dentro del equipo, encabezados por la decisión de excluir a Cole Palmer de la lista de la selección de Inglaterra, además de revelar las actualizaciones médicas de los lesionados de los Blues y su situación de cara a los próximos partidos.

Esto se produjo en la rueda de prensa que ofreció Alonso hoy, viernes, de cara al enfrentamiento ante el Sunderland el próximo domingo, dentro de los encuentros de la décima jornada de la Premier League, donde los Blues ocupan el cuarto puesto con 16 puntos y a 8 puntos del Arsenal, líder.

Sobre su postura acerca de hablar con Palmer respecto a la exclusión de Palmer por parte de Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, debido a su ausencia en varias concentraciones anteriores, Alonso declaró, según recogió el sitio «Sky Sports»: «No hemos hablado de este asunto, sino que toda nuestra concentración estaba puesta en nuestro próximo partido del domingo. Estamos muy contentos con lo que aporta Cole, y vemos que disfruta de su trabajo y que encaja de forma excelente con el resto de los elementos del ataque, además de que ayuda al equipo a desarrollarse y mejorar para alcanzar nuestros objetivos, con el pleno conocimiento de que todo requiere algo de tiempo. Estoy muy contento con su calidad, su mentalidad y su influencia positiva sobre el resto de sus compañeros».

Y en respuesta a si existía algún arrepentimiento por la ausencia de Palmer en la anterior concentración internacional, o su deseo de jugar con la selección de su país, el técnico español insistió en que el trabajo interno del club es la prioridad: «No hemos entrado en esos detalles. Nosotros disputamos los partidos y nos centramos únicamente en los asuntos del Chelsea, y en cómo desarrollar el rendimiento y ayudarle a ser más influyente en los encuentros. Hablamos solo sobre el Chelsea, pues tenemos suficiente trabajo en el club, y debemos centrarnos en cada fin de semana, que es el ámbito en el que puedo influir y del que puedo hablar».

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En cuanto a su valoración de la etapa actual que atraviesa el jugador y hasta qué punto afronta la presión, Alonso afirmó: «Cole necesita centrarse en ofrecer un buen fútbol y disfrutar jugando con el Chelsea. Ya hemos hablado de la tarjeta roja tras el partido ante el Tottenham, pero la mayoría de las demás cuestiones se centran en el partido, el fútbol y cómo podemos ofrecer lo mejor».

Y sobre la naturaleza de su relación con los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales y si pide a los jugadores que se retiren, Alonso aclaró su postura con claridad: «No, nunca lo he pedido. Cuando un jugador se encuentra en plena disposición física, pasa a ser convocable, y cuando no está listo, intentamos proporcionar al cuerpo médico de la selección la información adecuada para decidir juntos. En ocasiones la convocatoria puede no ser favorable para el jugador; por ejemplo, Anselmino fue convocado por la selección de Argentina después de haber entrenado mejor durante los últimos diez días, pues es muy importante para él recibir su primera convocatoria, y lo mismo se aplica al resto de los jugadores».

En lo relativo al estado físico de la estrella del centro del campo Moisés Caicedo, Alonso dijo: «Tras el último partido, Moisés sufrió algunas molestias leves, y esperamos examinar varios casos médicos mañana, y Caicedo está entre esos casos; se trata de una sensación de incomodidad más que de una lesión directa en el gemelo».

Alonso se refirió a la situación de la dupla Maxence Lacroix y João Pedro: «No esperamos que lleguen al partido de mañana. Veremos cómo evoluciona su etapa de recuperación y el progreso que logren tras el parón internacional de dos semanas, y ofreceré actualizaciones adicionales antes del enfrentamiento ante el Leeds».

En cuanto a la situación definitiva del portero Emiliano Martínez y la decisión sobre su participación, Alonso dijo: «Tenemos la última sesión de entrenamiento antes del enfrentamiento del domingo y tomaremos nuestra decisión entonces, pero está entrenando muy bien; es estupendo que Emi haya hecho un gran esfuerzo para estar listo para volver. Su regreso se ha adelantado al calendario previsto para formar parte del equipo, y mañana realizaremos el último examen para tomar la decisión definitiva el domingo».