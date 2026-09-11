Alonso no lo perderá: el Chelsea se adelanta y asegura oficialmente la continuidad de su estrella hasta 2032

El portugués Pedro Neto renovó su contrato con el Chelsea este viernes para continuar su trayectoria con el club londinense hasta el año 2032, a pesar de que su contrato anterior aún se extendía por cinco años, en un paso que refleja el compromiso de ambas partes por mantener su asociación.

El Chelsea anunció la renovación del contrato de Neto, quien se incorporó a las filas del equipo en 2024 procedente del Wolverhampton por alrededor de 60 millones de euros, mientras que el jugador expresó su felicidad por continuar en el club, declarando en un comunicado oficial: «Este es un momento maravilloso. Me siento como en casa aquí, y quiero conseguir más logros en este lugar».

Durante dos temporadas con el Chelsea, Neto, de 26 años, disputó 135 partidos, en los que marcó 21 goles y dio 19 asistencias, además de contribuir a la conquista del título de la Liga Europa Conferencia y del Mundial de Clubes de 2025 por parte del equipo.

En cuanto a la temporada actual, Neto fue titular en dos de los tres partidos que el Chelsea ha disputado en la Premier League bajo la dirección de Xabi Alonso, y logró marcar un gol.

La renovación del contrato de Neto llega para confirmar su lugar dentro de los planes del Chelsea, ante el deseo del club de conservar a uno de sus elementos ofensivos durante un largo periodo, después de haberse convertido en una pieza fundamental del proyecto del equipo desde su llegada a Stamford Bridge.