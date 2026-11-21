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El español Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, insistió en la necesidad de que su equipo aprenda a gestionar la ausencia de su delantero brasileño João Pedro, ante los problemas de cara a gol que sufre el conjunto desde su lesión.

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Según «ESPN», João Pedro no juega desde la victoria por 2-0 ante el Everton el pasado 17 de octubre, y volverá a ausentarse en el duelo contra el Leeds United del sábado en Stamford Bridge.

El delantero brasileño ha sido una de las piezas clave del potente arranque ofensivo del Chelsea esta temporada, ya que ocupa el segundo puesto en la clasificación de goleadores del equipo, empatado con cinco tantos, pero el conjunto ha resultado mucho menos peligroso sin él.

El Chelsea solo ha marcado un gol en jugada en la Premier League en los cuatro partidos que se ha perdido Pedro, y la influencia de Cole Palmer y Morgan Rogers también ha decaído en su ausencia.

Palmer y Rogers han tenido dificultades para entenderse sobre el campo sin un nueve puro en punta, lo que ha provocado un descenso considerable en la producción goleadora del equipo.

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El Chelsea ha caído a la quinta posición tras perder dos de sus últimos tres partidos, entre ellos la decepcionante derrota por 0-1 ante el Sunderland, pese a que este era entonces el colista de la clasificación, y Alonso ha dejado claro que su equipo no puede esperar al regreso de su delantero.

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«Necesitamos a todo el equipo en este momento. No solo los delanteros pueden marcar; podemos hacer gol a balón parado y a través de los defensas y los centrocampistas», afirmó Alonso.

«Es un juego colectivo. Por supuesto, João es un jugador importante, pero tenemos que gestionar este periodo sin él. Hasta ahora hemos probado diferentes opciones y debemos seguir intentándolo», añadió.

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«Tenemos que afrontarlo y no voy a buscar una única explicación. Creo que hay muchas razones detrás de cualquier derrota y no solo la ausencia de un jugador», prosiguió.

«Si hubiéramos hecho más cosas bien, habríamos competido mejor y le habríamos ganado al Sunderland, pero había cosas que teníamos que hacer. Queremos que João Pedro vuelva, pero no quiero exagerar el asunto», explicó.

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A Alonso no le faltan soluciones en la posición de delantero centro, ya que Danny Welbeck y el recién llegado Emanuel Emegha pueden actuar como sustitutos directos, y además ha probado a Rogers y a Pedro Neto como falso nueve.

Sobre la pareja, Alonso señaló: «Ambos están preparados, pero con capacidades distintas y en dos etapas diferentes de sus carreras. Danny ha jugado muchos partidos y tiene mucha experiencia, mientras que Ema tiene fuerza y físico y está esperando su oportunidad, y tenemos suficientes partidos para él».

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Welbeck, de 35 años y llegado del Brighton en verano, ha marcado tres goles esta temporada, todos ellos en la Copa Carabao, mientras que Emegha, procedente del Estrasburgo, todavía no se ha estrenado como goleador, ya que no debutó hasta octubre tras recuperarse de una lesión.

Por otra parte, el Chelsea ha sido multado con 150.000 libras esterlinas por la Federación Inglesa de Fútbol, después de admitir el cargo que se le imputaba por no haber impedido que sus aficionados se comportaran de forma inapropiada u ofensiva durante la victoria por 5-1 ante el Charlton en la FA Cup el pasado mes de enero, en un incidente relacionado con cánticos con una referencia implícita a la religión o las creencias.