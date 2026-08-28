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Hussein Hamdy

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Alonso justifica la exclusión de Enzo Fernández y el Manchester City prepara la respuesta

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La operación de última hora

Las posibilidades de una salida de Enzo Fernández del Chelsea se han disparado, después de que el técnico Xabi Alonso lo dejara fuera de la lista del equipo para enfrentar al Luton en la Copa de la Liga inglesa, en medio de informaciones sobre la posibilidad de que el Manchester City se mueva para presentar una oferta por el centrocampista argentino antes del cierre del mercado de fichajes.

Según el diario español "Marca", Enzo Fernández, que antes del verano dejó clara su intención de abandonar el estadio de Stamford Bridge, no entró en la lista del Chelsea para enfrentar al Luton, mientras que Xabi Alonso afirmó que esta decisión fue puramente deportiva.

Y en Inglaterra, las informaciones apuntan a que el Manchester City estudia presentar una oferta por el centrocampista antes del cierre del mercado de fichajes.

El técnico español buscó restar importancia a la ausencia del internacional argentino, subrayando que es un jugador "muy profesional" y que realiza sus entrenamientos correctamente.

Alonso explicó que su decisión estuvo relacionada con la gestión de los minutos de los integrantes del equipo, además de las necesidades específicas del partido.

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Alonso dijo, en la rueda de prensa tras la victoria ante el Luton: "Simplemente tenía que ver con el partido de hoy. Tenemos otros jugadores que necesitan minutos para jugar".

Y al ser preguntado sobre cuándo tomó la decisión de dejar fuera a Enzo, el técnico fue claro al decir: "El miércoles por la noche. Es una decisión que tomé yo".

Alonso también quiso dejar la puerta abierta al regreso de Enzo en el próximo partido de liga, previsto para el domingo ante el Brighton en el estadio de Stamford Bridge, donde dijo: "Enzo es un buen profesional. Entrena bien, y no tengo nada que decir al respecto. Simplemente, son decisiones que debemos tomar pensando en el partido que jugamos esta noche. Ya veremos el domingo".

La ausencia de Enzo Fernández cobró mayor relevancia después de que en Inglaterra se informara del interés del Manchester City por el jugador argentino.

Según la cadena "Sky Sports", el Manchester City estudia la posibilidad de presentar una oferta por Enzo antes del cierre del mercado de fichajes, fijado para el martes a las 11 de la noche, mientras que el Chelsea se muestra dispuesto a escuchar la oferta.

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