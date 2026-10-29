¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Alonso, en el punto de mira por su postura sobre la estrella del Chelsea

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
Estevao
X. Alonso
Inglaterra
Brasil
España

Chelsea se despide de la Copa de la Liga a manos de Liverpool

Tradición deportiva
FOX Sports Mexico

Fox Sports

✅ Transmite una selección importante de partidos exclusivos cada fin de semana a través de sus canales tradicionales de televisión por cable (Fox Sports, Fox Sports 2 y 3).

✅ Al contratar el nivel Premium o la app de Fox Sports, además de la liga inglesa desbloqueas el acceso sin interrupciones a eventos de la Fórmula 1, NFL y UFC.

✅ Puedes acceder a su señal a través de múltiples agregadores como Amazon Prime Video o Claro Video sin necesidad de tener un contrato largo de televisión.

Mensual desde$140 MXN
Entretenimiento total
Max

Max

✅ Transmite en streaming la gran mayoría de los partidos de la Premier League en directo, operando como el hogar digital principal del fútbol inglés en México.

✅ Combina la acción del deporte en vivo con el enorme catálogo de series premium de HBO y películas de Warner Bros dentro de la misma suscripción.

✅ Los encuentros más atractivos de cada jornada también se transmiten simultáneamente por televisión de paga tradicional a través de los canales TNT o Cinemax.

Mensual desde$149 MXN

El brasileño Estêvão pasó, en apenas un año, de ser uno de los talentos jóvenes más comentados y elogiados a sentarse en el banquillo del Chelsea, en medio de las dudas de la afición y los periodistas sobre las decisiones del entrenador Xabi Alonso.

Durante parte de la temporada pasada, Estêvão figuraba entre las jóvenes promesas más destacadas del fútbol mundial, tras ofrecer un inicio prometedor con el Chelsea.

Pero después del cambio de entrenador, sus titularidades se han vuelto escasas. Y a Xabi Alonso se le preguntó por los motivos de no contar con el extremo brasileño, de 19 años, después de dejarlo en el banquillo durante la derrota ante el Liverpool en los penaltis, en la Copa de la Liga inglesa.

Lee también

Mbappé no es el primero: Özil, la Premier League y la NBA en la lista de enemigos de China

Próximos partidos
CHE

CHE

Premier League

31 oct 2026

MUN

MUN

Por culpa de Mbappé: China impone la primera sanción al Real Madrid

Estêvão no ha sido titular en ningún partido de la Premier League esta temporada, mientras que sus únicas titularidades se limitaron a dos partidos en las primeras rondas de la Copa de la Liga, dado que el Chelsea no disputa ninguna competición europea.

Alonso declaró: "Entiendo su situación, y desde luego podría estar más contento. Todos los jugadores quieren jugar. Llegará el momento adecuado para todo, y estoy seguro de que su oportunidad llegará, pues esa es mi responsabilidad. Tenemos que gestionarlo, y sabemos que la temporada será larga, y llegarán momentos en los que todos tendrán su oportunidad".

Volviendo al mismo periodo de la temporada pasada, Estêvão ofrecía actuaciones que confirmaban los motivos del fichaje del Chelsea, llegado del Palmeiras por 34 millones de euros. El extremo brasileño llamó la atención gracias a sus arrancadas y su habilidad por las bandas, y además marcó un gol magnífico ante el Barcelona en la Liga de Campeones.

Un final negativo

Pero su primera temporada en Stamford Bridge terminó pronto, el pasado abril, tras sufrir una lesión en los isquiotibiales que lo privó de participar en el Mundial con la selección de Brasil, pese a las previsiones que apuntaban a su posible presencia en la lista del entrenador Carlo Ancelotti, según el diario español "Mundo Deportivo".

El Chelsea contrató a Xabi Alonso durante el mercado de fichajes de verano, para que fuera el entrenador permanente en sustitución de Liam Rosenior. Y desde que asumió el cargo, Alonso solo ha dado a Estêvão oportunidades limitadas de jugar en la Premier League, pues ha recurrido a él como suplente en los últimos minutos de algunos partidos.

Ante la disminución de su participación, la afición del Chelsea —que viajó para apoyar al equipo frente al Liverpool— dedicó gran parte de sus cánticos durante el partido a corear el nombre de Estêvão, en señal de su deseo de ver al jugador disponer de más oportunidades de jugar.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google