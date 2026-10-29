El brasileño Estêvão pasó, en apenas un año, de ser uno de los talentos jóvenes más comentados y elogiados a sentarse en el banquillo del Chelsea, en medio de las dudas de la afición y los periodistas sobre las decisiones del entrenador Xabi Alonso.

Durante parte de la temporada pasada, Estêvão figuraba entre las jóvenes promesas más destacadas del fútbol mundial, tras ofrecer un inicio prometedor con el Chelsea.

Pero después del cambio de entrenador, sus titularidades se han vuelto escasas. Y a Xabi Alonso se le preguntó por los motivos de no contar con el extremo brasileño, de 19 años, después de dejarlo en el banquillo durante la derrota ante el Liverpool en los penaltis, en la Copa de la Liga inglesa.

Lee también

Mbappé no es el primero: Özil, la Premier League y la NBA en la lista de enemigos de China

Próximos partidos CHE Premier League 08:30 MUN Ver

Por culpa de Mbappé: China impone la primera sanción al Real Madrid

Estêvão no ha sido titular en ningún partido de la Premier League esta temporada, mientras que sus únicas titularidades se limitaron a dos partidos en las primeras rondas de la Copa de la Liga, dado que el Chelsea no disputa ninguna competición europea.

Alonso declaró: "Entiendo su situación, y desde luego podría estar más contento. Todos los jugadores quieren jugar. Llegará el momento adecuado para todo, y estoy seguro de que su oportunidad llegará, pues esa es mi responsabilidad. Tenemos que gestionarlo, y sabemos que la temporada será larga, y llegarán momentos en los que todos tendrán su oportunidad".

Volviendo al mismo periodo de la temporada pasada, Estêvão ofrecía actuaciones que confirmaban los motivos del fichaje del Chelsea, llegado del Palmeiras por 34 millones de euros. El extremo brasileño llamó la atención gracias a sus arrancadas y su habilidad por las bandas, y además marcó un gol magnífico ante el Barcelona en la Liga de Campeones.

Un final negativo

Pero su primera temporada en Stamford Bridge terminó pronto, el pasado abril, tras sufrir una lesión en los isquiotibiales que lo privó de participar en el Mundial con la selección de Brasil, pese a las previsiones que apuntaban a su posible presencia en la lista del entrenador Carlo Ancelotti, según el diario español "Mundo Deportivo".

El Chelsea contrató a Xabi Alonso durante el mercado de fichajes de verano, para que fuera el entrenador permanente en sustitución de Liam Rosenior. Y desde que asumió el cargo, Alonso solo ha dado a Estêvão oportunidades limitadas de jugar en la Premier League, pues ha recurrido a él como suplente en los últimos minutos de algunos partidos.

Ante la disminución de su participación, la afición del Chelsea —que viajó para apoyar al equipo frente al Liverpool— dedicó gran parte de sus cánticos durante el partido a corear el nombre de Estêvão, en señal de su deseo de ver al jugador disponer de más oportunidades de jugar.