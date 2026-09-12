El empate del Chelsea ante el Hull City por 2-2 elevó a 10 los goles de los Blues esta temporada, pero el equipo también encajó dos o más goles en cada uno de sus cuatro partidos iniciales en la Premier League inglesa, algo que no ocurría desde hacía 11 años.

Hasta el momento, ningún equipo en la Premier League ha encajado esta temporada más goles que el Chelsea, cuya portería se ha visto batida en 9 ocasiones, salvo el Crystal Palace y el Ipswich Town. Sin embargo, el problema es anterior a la llegada del entrenador Xabi Alonso, pues el Chelsea acumula ya 20 partidos consecutivos en la liga sin mantener la portería a cero, una racha que se extiende desde el pasado enero y que es la más larga del equipo desde hace 65 años. Alonso resumió el sentimiento general tras el partido al afirmar que su equipo necesita competir mejor y evitar ser «frágil» en los duelos individuales.

Con el brillo ofensivo de Rodgers, Palmer y João Pedro esta temporada, los Blues son conscientes de que necesitan encontrar soluciones defensivas.

Alonso declaró, en unas palabras publicadas por la cadena BBC: «Tuvimos una o dos buenas ocasiones para marcar el gol de la victoria, pero no logramos aprovecharlo».

Y continuó: «No estoy contento. Podemos ofrecer un mejor rendimiento. Obtuvimos lo que merecíamos. Necesitamos ser más sólidos y tener más control. Tenemos jugadores nuevos y un cuerpo técnico nuevo. Este es el proceso por el que estamos pasando. Estoy seguro de que dentro de unos meses seremos capaces de controlar mejor».

No obstante, el técnico español aclaró que la decisión de pasar a jugar con cuatro defensas no fue una solución a los recientes problemas defensivos, y señaló: «Se puede decir que jugamos con tres defensas o con cuatro, pero la cuestión tiene que ver con la elección de los jugadores, sus características y las posiciones en las que rinden a su mejor nivel».

Y apuntó: «Hoy jugamos con Malo Gusto, que se movía en buenas posiciones, tratando de encontrarlo, y en la banda derecha conectaba el juego con los demás jugadores, así que para mí el cambio no fue grande».

Añadió que la sustitución de Hato entre el primer y el segundo tiempo fue una decisión táctica, antes de detallar lo que requiere arreglar los problemas del Chelsea.

Alonso dijo: «Todo esto puede ser entretenido, pero espero que algún día digáis que fue un partido aburrido, que ganamos y que no le regalamos esos momentos emocionantes al rival. Pero es evidente que se repiten algunos de los patrones que cometemos; corregirlos llevará tiempo, o requerirá determinados momentos, cuando vamos por delante en el marcador, porque todavía tenemos que competir y no darles la oportunidad de volver con tanta facilidad. Sobre todo en el primer gol, podríamos haber rendido mucho mejor».

Y recalcó: «Fuimos demasiado frágiles cuando les dimos esa esperanza, porque hasta ese momento estábamos controlando el partido y generando ocasiones, pero el impulso que teníamos cambió, y con él cambiaron el ánimo del partido y el resultado. Esto es algo que necesitamos discutir y abordar, y mejoraremos, pero afecta a nuestro rendimiento en este momento».

Y agregó: «En general, creo que atacamos mejor de lo que defendemos, en cada faceta del juego. Sabemos que este es un tema importante y un foco de atención principal para nosotros. Ciertamente, solo hemos disputado 4 partidos, pero no me gusta esta tendencia en cuanto a encajar goles, y necesitamos ofrecer un rendimiento mucho mejor. El juego abierto, el balón parado, los balones largos, la solidez y el espíritu competitivo: podemos rendir mejor».