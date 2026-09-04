Alonso aclara la situación de Caicedo ante el Arsenal y comenta la salida de Enzo

Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, reveló las últimas novedades de los Blues antes del partido del domingo en la Premier League contra el Arsenal en el estadio Emirates.

Alonso ofreció durante la rueda de prensa del partido una actualización sobre el estado físico del jugador Moisés Caicedo, y señaló: "Lo comprobaremos mañana. Tomaremos la decisión final mañana sobre la lista para el partido del domingo".

Sobre el traspaso de Enzo Fernández al Manchester City en el último día del mercado de fichajes, Alonso declaró: "Tomamos todas las decisiones juntos. Trabajamos juntos en las decisiones grandes y pequeñas. Sabíamos al final que el objetivo es conseguir lo mejor para el equipo. Queremos construir un buen espíritu y un buen equipo".

Acerca de las circunstancias que rodearon la salida de Fernández, Alonso dijo: "En el fútbol pasan muchas cosas. Con Enzo mantuvimos conversaciones y siempre fueron con respeto. Lo que aportó al club fue extraordinario, pero ahora es momento de seguir adelante. Tenemos jugadores con calidad en cada posición y ahora estamos preparados para arrancar".

A Alonso también le preguntaron por el fracaso del traspaso de última hora del centrocampista del Mónaco Lamine Camara, a lo que respondió: "Creo que estamos preparados y contentos con la plantilla y la profundidad que tenemos. Hay un buen equilibrio de jugadores en diferentes etapas. Necesitamos construir esa energía durante la semana para rendir el fin de semana. Hasta ahora ha sido un buen comienzo y ahora sabemos quién está en las instalaciones. Es bueno tener esa certeza".

Sobre el mercado de fichajes veraniego del Chelsea en general, Alonso dijo: "Podemos estar muy contentos con todo el mercado de fichajes. Lo que empezamos a hablar en mayo y a principios de junio, hemos conseguido muchas cosas de ello. Es una primera fase muy equilibrada la que hemos logrado en este mercado de fichajes. La primera fase está completada, y es una buena fase para el presente y para el futuro".

Sobre el fichaje veraniego Morgan Rogers, que anteriormente estuvo fuertemente vinculado a un traspaso al rival del domingo, Alonso declaró: "Sin duda Morgan fue un fichaje muy importante, contratar a un jugador de su talla, en el presente y en el futuro. Será un jugador clave durante los próximos seis o siete años. Ha causado un gran impacto".

Sobre sus opciones en el centro del campo, Alonso explicó: "Valentín Barco es joven, pero tiene mucha energía, y tenemos a Henderson, que tiene la calma y la mentalidad. Sabe lo que ocurre en el partido, y está cada vez más cerca de conseguir tiempo de juego, y también están Reece James, Malo Gusto, Reggie Watson y Mehdi Nikol Jazouli de la academia. Tenemos opciones, calidad y competitividad".



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