Almeyda: "Vela tiene enemigos porque no es mediático"

El exfutbolista argentino habló sobre Carlos Vela, delantero mexicano referente de Los Ángeles Football Club de la MLS.

Para Matías Almeyda, entrenador del San José Earthquakes de la , hay razones por las que Carlos Vela es un futbolista criticado. En el mismo contexto, el extimonel de Chivas de Guadalajara terminó por 'adularlo'.

"Porque él (Vela) no es mediático. En el futbol, cuando no eres mediático, tienes enemigos; si eres mediático, sumas más seguidores. A Vela hay que analizarlo cómo juega y realmente lo hace muy bien; después, en su vida, yo no lo conozco. Lo que me transmite como analista de futbol y como entrenador, tengo ese análisis sobre él", mencionó en entrevista con Marca Claro.

Almeyda destacó el trabajo de Vela en el futbol de los , mismo que se ve reflejado en números con el equipo de Bob Bradley. "Es uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol mexicano. El hecho de que esté Carlos en el LAFC marca una diferencia, la ha marcado el torneo pasado y un jugador que te da placer verlo jugar".

No es un secreto que el futbolista originario de Cancún ha seducido en muchas ocasiones al Pelado. Incluso buscó contratarlo en el pasado para el Guadalajara como ahora para los Terremotos.