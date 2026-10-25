En cuanto a las palabras de Massimiliano Allegri durante y después del partido Roma-Napoli de anoche en el estadio Maradona, según ha podido saber LaPresse por fuentes cualificadas, estarían recogidas en el informe redactado por los inspectores de la Fiscalía federal presentes ayer a pie de campo y habrían sido remitidas al juez deportivo para su valoración.





El entrenador del Napoli protagonizó primero un arrebato de ira contra el cuarto árbitro Sacchi y el árbitro D'Amato después de que no se apreciara una falta en el gol del 3-3 de la Roma, una reacción que provocó su expulsión. Después, la frase que pronunció tras la rueda de prensa en las entrañas del estadio: «El año pasado os metieron la Champions en el bolsillo». Allegri se expone a una sanción que va desde una simple multa hasta una o más jornadas de suspensión.





La Fiscalía de la FIGC podría esperar al fallo del juez deportivo antes de actuar oficialmente, pero ambos procedimientos siguen siendo independientes. Mientras que el juez deportivo se pronunciará sobre la suspensión y la multa por la tarjeta roja recibida en el campo, el órgano investigador federal se centrará en las palabras pronunciadas en el túnel de vestuarios. Esta doble vía podría agravar considerablemente la sanción total para el entrenador del Napoli, que se enfrentaría a una suspensión mucho más larga de lo previsto.







