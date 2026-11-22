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Massimiliano Allegri se ha mostrado sorprendentemente cauto antes del atractivo duelo de Champions League entre el Nápoles y el Manchester City, e insiste en que su equipo debe ser realista sobre sus opciones en Europa. Pese a lograr una ajustada victoria ante el Torino, el técnico partenopeo no tardó en devolver la atención a los compromisos de liga.

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Allegri mantiene los pies en el suelo pese a la victoria ante el Torino

Allegri no quiere dejarse llevar tras la victoria del Nápoles por 1-0 ante el Torino y prefiere moderar las expectativas antes de la exigente visita al Manchester City. El técnico italiano vio cómo su equipo sacaba adelante el partido del sábado, pero sus declaraciones posteriores apuntaron a que está más centrado en la estabilidad a largo plazo que en la gloria europea inmediata. Mientras la afición sueña con una victoria de prestigio en el Etihad, Allegri ha dado a entender que las prioridades del club podrían estar en otra parte.

«Tenemos que ser realistas: el partido contra el Manchester City es muy importante, pero, como dije al principio, basta con mirar el calendario para ver que nos jugaremos la clasificación para la Champions League en los tres últimos partidos (contra el Brujas, el Sabah y el Viking). El martes tendremos que intentar conseguir un resultado, pero sabemos que tenemos que resolver lo de la liga, porque lo de la Champions League, si somos capaces, lo resolveremos en los tres últimos partidos», declaró el entrenador a Sky Sport Italia.

Preocupación por las lesiones y cambios tácticos

La victoria quedó empañada por la importante lesión de Antonio Vergara, que tuvo que abandonar el terreno de juego al poco de comenzar el partido. Allegri admitió que el centrocampista estaba «muy abatido» tras el contratiempo, que agrava los problemas a la hora de elegir la alineación. Esta situación impidió que Kevin De Bruyne disfrutara del descanso previsto: tuvo que entrar en juego apenas diez minutos después del pitido inicial para sustituir al joven lesionado. El entrenador atribuyó estos problemas físicos a la creciente presión mental y física de los compromisos internacionales y las expectativas en la competición nacional.

«Se ha lesionado, no sé cuánto tiempo estará de baja. Es una gran decepción; estaba muy deprimido. Creo que era una lesión relacionada con la temporada. Este año tiene otras responsabilidades, la selección, más presión mental... A veces, estas lesiones se deben a esas cosas», explicó, según recoge TUTTOmercatoWEB.

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Allegri exige al Nápoles «sufrir» para ganar

Allegri ha recordado con contundencia a su plantilla que sacar adelante los partidos exige estar dispuesto a «sufrir» sobre el césped. El veterano técnico dejó claro que el Nápoles no puede esperar ganar siempre con comodidad sin tener que soportar una fuerte presión. La identidad táctica del equipo sigue dando que hablar en Nápoles, pero Allegri restó importancia a las etiquetas sobre su estilo personal.

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«El fútbol de Allegri no existe. Existe el fútbol que practica un equipo como el Nápoles, en el que necesitamos recuperar a algunos jugadores. En estos 10 partidos, salvo en un par de ocasiones, como la primera parte contra el Genoa, hemos encajado demasiados goles fáciles. Esta noche, aparte del disparo desde fuera del área, no hemos concedido ningún tiro; hemos defendido mejor por dentro del campo, donde nos encontraban con facilidad», afirmó Allegri.

Realismo estratégico o juego psicológico

La decisión de restar importancia al partido contra el City podría interpretarse como una estrategia clásica de Allegri para quitar presión a su plantilla. Aunque el City ha atravesado recientemente una mala racha en la Premier League, con tres derrotas consecutivas antes del parón de selecciones, Allegri no se hace ilusiones sobre la calidad del rival. El martes por la noche, cuando el Nápoles salte al campo para disputar un partido que sigue siendo una gran cita europea, se verá si ese realismo es genuino o una hábil táctica de motivación.