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Allegri NapoliGetty Images
Traducido por

Allegri: «No hay ningún problema con De Bruyne, basta con entenderse. Habrá más malentendidos»

SSC Nápoles
M. Allegri
K. De Bruyne
Serie A

El Napoli se prepara para enfrentarse al Venezia, que acaba de cambiar de entrenador y ha confiado el equipo a Davide Nicola. El técnico del Napoli, Massimiliano Allegri, compareció en rueda de prensa en la víspera del partido en el Penzo. Estas fueron sus declaraciones.


LESIONADOS - "Anguissa, Alisson y Olivera han vuelto a entrenarse con el grupo y estarán disponibles. Por desgracia, hemos perdido a Neres. Sufre este tipo de lesiones y, lamentablemente, hemos vuelto a perderlo. Vergara y Favasuli evolucionan bien. No están cerca de regresar, pero evolucionan bien. McTominay y otros necesitan recuperar la forma jugando, porque se han perdido varios partidos".



MOLESTO CON DE BRUYNE - "¿Si empiezan a molestarme ciertas actitudes, incluso ostensibles, de De Bruyne? No, en absoluto. Hubo un malentendido sobre el campo en un momento concreto del partido, pero quedó ahí. Han ocurrido otros y volverán a ocurrir; lo importante es entenderse enseguida. O yo hablo inglés y él habla italiano, o yo me puse a hablar inglés y él italiano, así que hubo un pequeño malentendido. Pero es un chico inteligente y lo entendió".


LUCCA TITULAR - "¿Si Lucca será titular y si es el momento adecuado para él? Tengo que dirigir el entrenamiento de hoy y después decidiré si juega Lucca o Hojlund. Hojlund ha disputado muchos partidos, así que quizá también necesita descansar un poco y empezar en el banquillo. Lucca entró bien en España, tuvo alguna ocasión, se movió bien, tiene cualidades importantes y puede aportar goles. Creo que se le ha criticado demasiado. A veces se señala en exceso a ciertos jugadores; lo importante es que siempre se ha esforzado, más allá de los errores que todos cometemos".



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17 oct 2026

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DOS DELANTEROS CENTRO - "¿Lucca y Hojlund juntos desde el inicio? Puede ser una solución válida porque evita que Hojlund tenga que jugar solo de espaldas a la portería. El otro día también lo hizo bien en una posición de segundo delantero y encontró una situación importante".


MARIANUCCI Y BEUKEMA - "¿Cómo están Marianucci y Beukema? Se han recuperado por completo. Marianucci ha estado dos meses de baja; Beukema se perdió la preparación, pero ahora está en buena forma. Son dos jugadores de plena confianza".

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