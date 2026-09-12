Allegri: "Ahora cuenta el resultado, no la actuación. Anguissa, baja"

Massimiliano Allegri, entrenador del Napoli, habló en rueda de prensa en la víspera del duelo de la Serie A contra el Bolonia, programado para mañana por la tarde a las 18:00 en el Estadio Maradona:









¿Es una encrucijada importante, está motivado y convencido de que el equipo lo hará bien? ¿Qué enfoque pide? ¿Qué hay que evitar?

"Mañana para nosotros es una posibilidad de empezar a ganar en casa, todavía no lo hemos hecho, hay pocas palabras que decir, sabemos el momento en el que estamos, 3 derrotas seguidas, hay poco de lo que hablar y solo hay que hacer. Mañana tenemos la posibilidad de sumar tres puntos contra el Bolonia, que consiguió un buen resultado contra el Sassuolo, está bien entrenado, tiene valores técnicos, pero para nosotros mañana es muy importante y sobre eso... está claro para todos".





¿Cómo están Anguissa y Neres?

"Anguissa está fuera, junto con McTominay, Marianucci, Giovane, mientras que Neres está mejor, Lang está disponible. Tenemos un número suficiente de jugadores para afrontar el partido de la mejor manera. Mañana es un partido de gran responsabilidad. A partir del próximo luego tendremos un margen de tiempo importante para arreglar la clasificación y afrontar de la mejor manera los siguientes 9".





Di Lorenzo es una figura importante en el vestuario tras 3 derrotas seguidas. ¿Cómo se relaciona usted después de estos resultados?

"Es muy simple, solo hay un camino: solo nosotros podemos darle la vuelta a la tendencia, no es que alguien nos vaya a regalar algo. Con serenidad y responsabilidad, entendiendo la importancia del partido, por encima de todo está el resultado, porque al final es lo que cambia el ánimo de todos, imagínense el nuestro dentro. Es verdad que nos hemos enfrentado al Como, que es un gran equipo, al Inter, que es el más fuerte del campeonato, y al Arsenal, pero seguramente, si no han bastado las actuaciones hechas de esa manera, en ambas fases, evidentemente falta alguna pieza que hay que poner mañana para ganar el partido y no es nada fácil. En estos momentos se ve más negro de lo que es, al final las actuaciones son una cosa y se puede mejorar absolutamente en ambas fases, pero el resultado te condiciona... a veces haces partidos en los que no mereces y sacas resultados y otras veces sucede lo contrario. Hemos hecho buenos tramos de partido, otros menos buenos, mañana independientemente de la actuación técnica, que de todos modos hay que hacer... también contra el Arsenal la hicimos, quizá concediendo algún tiro de más, pero mañana el resultado es fundamental y harán falta todos. ¿Di Lorenzo? Es el capitán, es un chico muy responsable, un jugador extraordinario, pero de estos momentos en la carrera hemos pasado muchos, lo importante es afrontarlos con valentía viendo menos negro de lo que es, si eres bueno el 30 de junio, lo eres el 30 de diciembre y el 30 de junio del año que viene, luego hay momentos en los que te faltan jugadores o condiciones y las cosas te salen menos bien. Está bien escuchar que todos explican el fútbol, pero el fútbol es maravilloso por eso, porque hay imprevisibilidad".





¿Cómo ve mentalmente al equipo? Di Lorenzo después del Arsenal dijo que hay algo que no funciona pero no entendemos qué.

"En estos momentos, cuanto menos se piensa y más hacemos, mejor. Se piensa, se habla, pero la única cosa es salir al campo y hacer mejor las cosas. Hemos analizado los partidos, como siempre, no es que si perdemos los analizamos y si ganamos no. Hemos preparado el partido, respeto por el Bolonia y poner algo más en ambas fases, sabiendo que el partido será largo".





¿Lang juega mañana?

"Ya veremos mañana por la mañana, tengo dudas. Pero no por esas cosas... pasan muchísimas en una carrera. Se acabó ahí, pidió disculpas, tenemos soluciones arriba entre Neres, Lang, De Bruyne, Vergara, Lucca, Hojlund, Politano... tenemos jugadores ofensivos y mañana por la mañana veremos cómo sacar la alineación. Luego están los cambios, partido largo".





¿El doble mediocentro les ayuda al menos en la construcción?

"En todos los partidos se puede hacer mejor en las dos fases, contra el Arsenal lo hicimos bien técnicamente, podíamos hacerlo mejor en la construcción, regalábamos el balón, en las ocasiones potenciales nos equivocamos en la elección".





Ganar mañana es lo último que cuenta, pero ¿no hay también una cuestión ligada a las actuaciones que puede preocuparle? De Bruyne ha dicho que mejor que así no puede hacerlo.

"Yo creo que puede hacerlo mejor, hizo un buen partido, estoy contento con él como con todos, pero si esto no basta, todos tenemos que hacer más. La responsabilidad mañana es importante, el resultado mañana va por delante de la actuación. A través de la actuación hay que conseguir el resultado, pero no es verdad que las actuaciones contra Como, Inter, Arsenal... pero también están los rivales, a mí también me gustaría tener el balón 90 minutos y hacer 30 tiros, pero también están los rivales y en esos momentos no debes conceder. Hemos concedido, pero también hemos tenido ocasiones. Si hasta ahora no ha bastado, hace falta más. Mañana no hay actuación, buena o no, sino que hay que intentar llevárselo a casa".





¿En fase defensiva piensa cambiar algo en cuanto al planteamiento?

"Es verdad, hemos concedido tiros a puerta, pero más en la primera parte, paradójicamente, con un balón que estuvo casi igualado, que en la segunda, con el predominio. En el gol hacen un gran gol, pero no seguimos la pared. En los tiros hay que entender cómo se producen, puedes contar también 15, pero depende de cuántas paradas hace el portero y desde dónde tiran. Independientemente de la fase defensiva nos equivocamos en elecciones arriba que no puedes equivocarte a estos niveles. En defensa hay que dejar tirar menos, estar más atentos, de vez en cuando vamos por intuiciones de pase pero hay que mejorarlas. El objetivo está claro: el resultado".





¿La condición física, al cambiar totalmente la preparación, puede influir?

"Los resultados cambian la opinión, pero estructuralmente este equipo necesita más tiempo, algunos llegan con pocos partidos en las piernas. Yo tengo mucha confianza, nuestros partidos más difíciles son mañana y en Florencia... luego, después del parón, mejoraremos también en el aspecto físico".





Anguissa, ¿qué ha pasado?

"Ayer tuvo una molestia y se paró, de todos modos no está disponible".



