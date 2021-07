El entrenador italiano habló con los medios en el regreso al trabajo por parte de la Juventus. "Estuve muy cerca", dijo sobre el equipo blanco.

Massimiliano Allegri ha explicado este martes por qué plantó este verano al Real Madrid para volver a la Juventus . Lo ha hecho durante su primera comparecencia con los medios desde la vuelta al trabajo del equipo italiano.

Cabe recordar que, después de la salida de Zinedine Zidane , Allegri pasó de ser el principal candidato a sustituir al francés en el Real Madrid, a convertirse nuevamente en el técnico de la Juventus. El preparador italiano no quiso relevar al galo en el banquillo capitalino y se decantó finalmente por volver a la Vecchia Signora después de dos años sin trabajar.

Este martes, Allegri admitió que estuvo cerca de llegar al Real Madrid: "Digamos que sí, estuve muy cerca sobre todo este año. Quiero darle las gracias al presidente ( Florentino Pérez ) por la oportunidad que me ofreció, pero elegí a la Juve porque me dio mucho, es un equipo muy divertido de entrenar, joven y que puede crecer".

Allegri, en efecto, era el mejor posicionado para suceder la baja de Zidane. Lo curioso era que el de Livorno ya había rechazado a los merengues en 2018. Esa negativa posibilitó entonces la llegada de Julen Lopetegui al Bernabéu . Allegri lo explicó así en una entrevista en 'Sky Sport' en junio de 2018: "Más que decirle 'no' al Real Madrid, le dije 'sí' a la Juventus. He hablado con Florentino, pero lo rechacé porque me parecía justo quedarme porque era una decisión ya tomada, así que respeté lo que le dije a la directiva. Le agradezco al presidente Pérez la oportunidad".

Los elogios de Allegri para Cristiano Ronaldo

Por otro lado, Allegri se refirió a la figura de Cristiano Ronaldo : "Es un jugador extraordinario y un chico inteligente, hablé con él y le dije que es un año importante. Ahora tiene más responsabilidad por su edad: los números hablan por él, pero me espero mucho a nivel de experiencia. Habrá que gestionar a todos los jugadores y eso también valdrá para él".

"Estoy emocionado y divertido, está empezando una nueva era y hay muchos jóvenes que deben mejorar. Los 'ancianos' como Ronaldo, Chiellini y Bonucci deben mostrarles lo que es la Juve" , agregó el preparador italiano.

"En la Serie A hay entrenadores muy buenos. Volvieron Spalletti y Mourinho, Sarri, Inzaghi en el Inter... Los nerazzurri son campeones y favoritos, pero nosotros intentaremos llegar a mayo con opciones para ganar. La Champions debe ser un deseo compartido por todos" , finalizó.

Increíble pero real: Allegri vuelve a la Juventus. Será su segunda aventura con la escuadra italiana para el técnico nacido en Livorno, tras el 'parón' de dos años en el que los bianconeri fueron dirigidos por Maurizio Sarri y Andrea Pirlo. Este último, por lo tanto, será despedido después de una sola temporada. Pirlo ganó recientemente la Coppa Italia venciendo al Atalanta en la final, además de haber obtenido la Supercopa italiana y haber clasificado a la Juventus a la Liga de Campeones del próximo año en la última jornada de la Serie A.

Allegri y la Juve llegaron a un acuerdo en la mañana de este jueves, y sellaron el vínculo firmando el contrato en la tarde del mismo día. Estará unido hasta 2025 con la Juventus, protagonizando una negociación relámpago para dejar en el camino al Real Madrid o al Inter, que sonaban como posibles destinos de un Allegri que decidió regresar a Turín.

Allegri vuelve al club con más poderes de los que tuvo en su primera experiencia: tras la marcha de Paratici, el técnico también jugará un papel central en las decisiones de mercado. En las próximas horas todo será oficial, y podría ser la primera pieza que desencadene un dominó infinito en los banquillos, empezando por el Real Madrid y continuando por el Nápoles, el Inter o el PSG.