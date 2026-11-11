¿Allana el camino para la salida de En-Nesyri? El Al-Ittihad traza el mapa de sus fichajes en el mercado invernal

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El club saudí Al Ittihad ha comenzado a definir sus prioridades para el próximo mercado de fichajes de invierno, con el objetivo de seguir compitiendo por todos los títulos durante la actual temporada deportiva 2026-2027.

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El Al-Ittihad ocupa el cuarto puesto en la tabla de la Liga de Arabia Saudí con 24 puntos, conseguidos gracias a 7 victorias, 3 empates y una derrota, a 3 puntos del líder Al-Hilal.

En cambio, el equipo saudí ocupa el décimo puesto en el grupo Oeste de la Liga de Campeones de la Élite de Asia con solo 4 puntos, conseguidos gracias a una única victoria, un empate y dos derrotas.

¿Cuáles son los fichajes del Al-Ittihad en el mercado invernal?

El diario saudí Okaz señaló que el Al-Ittihad ha comenzado a diseñar su plan de cara al próximo mercado invernal de fichajes, ya que tiene la intención de incorporar a dos jugadores, uno de ellos defensa y el otro delantero.

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Con esos fichajes, el Al-Ittihad busca mejorar el rendimiento del equipo en la segunda mitad de la temporada actual, pues considera que la actual configuración del equipo, con los elementos disponibles, no es capaz de mantenerse en la lucha hasta el final.

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Sin embargo, el mayor problema ante ese deseo radica en lo limitado de las opciones disponibles durante el mercado invernal y la escasez de tiempo, además de que los clubes aprovechan estos dos factores para elevar las exigencias económicas a la hora de desprenderse de cualquier jugador.

El club saudí trabajará para resolver ese problema mediante algunos acuerdos en los que trabaja la sociedad del club Al-Ittihad, con el fin de asegurar la financiación necesaria para los fichajes deseados, sin que haya ningún obstáculo al respecto.

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¿Se marchará Youssef En-Nesyri del Al-Ittihad?

El fichaje de un defensa parece comprensible, ante la falta de opciones disponibles en esa posición, tras el regreso de Saad Al-Moussa de su lesión, antes de que esta golpeara a su compañero Hassan Kadesh, sumado a la falta de convencimiento sobre las cualidades del serbio Jan-Carlo Simić.

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No obstante, el fichaje de otro delantero podría apuntar a la posibilidad de la salida del delantero marroquí Youssef En-Nesyri, especialmente ante las fuertes ofertas que ha recibido para abandonar el equipo saudí en el último periodo.

El periodista turco Ekrem Konur señaló, en un tuit a través de su cuenta personal en la red social X el pasado sábado, que el club ruso CSKA de Moscú ha colocado a En-Nesyri entre sus principales objetivos para reforzar sus filas en el próximo mercado invernal.

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El periodista turco explicó que el club ruso tiene la intención de presentar una oferta de 15 millones de dólares para convencer al Al-Ittihad de que ceda los servicios de su delantero marroquí.

Sin embargo, Fahd Sareh, agente de En-Nesyri, negó que el delantero marroquí quiera marcharse del Al-Ittihad durante el próximo mercado invernal de fichajes, asegurando que su concentración está puesta en el equipo para lograr sus aspiraciones con él.

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Sareh declaró, en unas declaraciones a la cadena saudí Al-Maidan: «Ya han llegado ofertas para incorporar a Youssef En-Nesyri en el último periodo, de cara a su traspaso en el mercado invernal».

Y añadió: «La idea de la salida de En-Nesyri del Al-Ittihad no está sobre la mesa en este momento, y el contrato del jugador sigue vigente con el club».

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Y concluyó: «Cualquier decisión relacionada con el futuro de En-Nesyri será competencia de la directiva del Al-Ittihad, pero la concentración del jugador actualmente está puesta en continuar su trayectoria con el equipo y lograr más éxitos».

Cabe recordar que el Al-Ittihad cuenta en sus filas tanto con En-Nesyri como con el nigeriano George Ilenikhena en la punta del ataque, lo que hace que el equipo no necesite fichar a un nuevo delantero en caso de que ambos continúen juntos.

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¿Qué ha aportado Youssef En-Nesyri con el Al-Ittihad?

El delantero marroquí se incorporó a las filas del Al-Ittihad durante el pasado mercado invernal de fichajes, procedente del Fenerbahçe turco, para compensar el traspaso del delantero francés Karim Benzema al eterno rival, el Al-Hilal.

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En-Nesyri ha logrado ofrecer un nivel destacado desde el inicio de la temporada actual, bajo la dirección del entrenador alemán Jens Weißing, con quien ha disputado 16 partidos, en los que ha marcado 8 goles y dado dos asistencias.

Ese nivel destacado provocó que el jugador de 29 años fuera convocado a la lista de la selección de Marruecos durante el actual parón internacional, después de haberse ausentado de Marruecos en el Mundial 2026.