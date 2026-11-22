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Michael Olise, estrella del Bayern de Múnich, ha generado una gran polémica en las últimas horas con un gesto que podría tener importantes consecuencias para su futuro.

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Olise fue uno de los nombres más comentados durante el pasado mercado de verano, después de que se le vinculara con fuerza al Real Madrid para reforzar la delantera. Sin embargo, el club blanco, presidido por Florentino Pérez, acabó tomando una decisión tras la negativa del Bayern a esa operación: fichar al marfileño Yan Diomande, que hasta ahora ha superado todas las expectativas y se ha ganado la admiración del entrenador José Mourinho y de la afición del Santiago Bernabéu.

Aun así, las especulaciones en torno a Olise no han cesado, sobre todo porque su contrato con el Bayern de Múnich se extiende hasta 2029.

El diario francés «L'Équipe» ya informó el pasado mes de julio de que el jugador había comentado a sus compañeros de la selección francesa que jugaría a las órdenes de Mourinho, lo que avivó aún más los rumores sobre el fichaje.

Con el club bávaro aferrado al futbolista francés y el Real Madrid cerrando la llegada de Diomande, las aguas se calmaron un poco, pero el futuro del jugador francés ha vuelto hoy al primer plano.

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Según el portal «Foot Mercato», el internacional francés ha desatado la polémica al dar «me gusta» a una publicación que critica a la directiva del Bayern de Múnich. En concreto, se trata de una publicación del periodista Fabrizio Romano que recoge las duras críticas que FIFPRO dirigió a la directiva del Bayern de Múnich por el caso de Jamal Musiala.

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En un comunicado publicado por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) se afirma: «El presidente de honor, el director ejecutivo y el anterior director ejecutivo del Bayern de Múnich han cuestionado, uno tras otro, el contrato de Musiala. Según el sindicato, se trata de una estrategia coordinada para presionar a Musiala y a sus representantes antes de cualquier negociación. Un club de la talla del Bayern de Múnich debe mostrar más sensatez. El Bayern de Múnich tiene el deber de proteger a Musiala». Y todo indica que Olise respalda estas críticas.

Ahora queda en el aire la pregunta sobre cómo es la relación entre Michael Olise y la directiva del Bayern de Múnich, tras este inesperado gesto de la estrella francesa.

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Críticas claras al Bayern de Múnich

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, FIFPRO, criticó ayer sábado las reiteradas declaraciones públicas de los dirigentes del Bayern de Múnich sobre el contrato de Jamal Musiala.

El sindicato consideró que esas declaraciones constituyen una estrategia coordinada para presionar al jugador y a sus representantes antes de una posible negociación, y exigió al club que respete sus compromisos contractuales y que no convierta el estado de salud del futbolista y su futuro en objeto de debate público.

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Añadió que el Bayern tiene la responsabilidad de velar por su jugador y advirtió de que la incertidumbre sobre el futuro puede afectar negativamente a la salud mental de los futbolistas profesionales, sobre todo durante los periodos de recuperación de lesiones.

FIFPRO consideró que convertir el futuro de Musiala y su estado de salud en un asunto de debate público aumenta la presión que soporta el jugador.

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Asimismo, FIFPRO subrayó la necesidad de tratar cualquier reserva relacionada con el contrato de forma privada con el jugador y sus representantes, lejos de las declaraciones a los medios.

El sindicato recalcó que los contratos deben respetarse y explicó que el hecho de que un jugador sufra una lesión o baje su rendimiento no da al club derecho a reabrir unas condiciones que ya había aceptado, del mismo modo que una serie de actuaciones excepcionales del jugador no le otorga automáticamente el derecho a reclamar un aumento de sueldo.

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También señaló que clubes, ligas y asociaciones de futbolistas acordaron, en el seno de la FIFA, considerar la estabilidad contractual como uno de los principios fundamentales del juego, un principio que protege por igual a clubes y jugadores.

FIFPRO cerró su comunicado reiterando su apoyo a Musiala y a todos los jugadores que respetan sus compromisos contractuales, y pidió a los clubes que actúen de la misma manera.