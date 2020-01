Allan Miranda, sobre su posible llegada a Comunicaciones: "Por ahora son rumores"

El central no sabe nada del supuesto interés de los Cremas.

El nombre de Allan Miranda ha sonado con mucha fuerza en Comunicaciones, de cara al inicio del torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional. Sin embargo, el defensa tico dejó claro que solo son rumores y que de momento no sabe nada del supuesto interés de los Cremas.

"Por el momento son rumores. Yo tengo contrato hasta mayo acá y el equipo no me quiere dejar ir. Si se que hay acercamientos entre las partes pero nada mas. Esta muy dificil la salida de aca pero no se nada mas. Yo no he hablado con nadie", dijo al sitio Guatefutbol.

Vale destacar que Allan Miranda estuvo en las filas de Antigua, cuando fue dirigido por Mauricio Tapia. El técnico argentino conoce su potencial y sabría sacarle provecho para mejorar el rendimiento defensivo de los Cremas en el campeonato local.