Allan Miranda revela haber recibido amenazas de muerte

El defensor de Comunicaciones habló de situaciones vividas en su paso por Alajuelense de Costa Rica.

Allan Miranda, defensor de Comunicaciones de Guatemala, explicó a ESPN haber vivido momentos para el olvido cuando militaba con Alajuelense de .

Entre ellos, Miranda señaló que tuvo amenazas de muerte en su contra, una de las situaciones que lo llevaron a dejar el país y continuar con su carrera que mantiene al día de hoy en la Liga Nacional.

“Estaba muy feliz en Alajuelense. Recibí mucho apoyo de los compañeros y de la directiva, pero a otro sector no les gustó que yo llegara de Herediano. Hacían perfiles falsos donde me amenazaban. Llegué a un momento que no quería que ni mi familia fuera al estadio por los insultos. Tampoco ni al súper mercado. Era preocupante, entonces para evitar eso mejor me quedaba en el carro o mandaba a traer las cosas”, dijo.