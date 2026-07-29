Allá vamos: Danny Welbeck (35) ficha por un grande de Inglaterra

Solo el reconocimiento médico puede aún impedir el traspaso de Danny Welbeck al Chelsea. Según Fabrizio Romano, todos los documentos están firmados y ya ha dado su famoso “here we go” para la operación.

El delantero inglés, que este año cumplirá 36 años, va a firmar un contrato hasta mediados de 2028. El Brighton & Hove Albion decidió dejarle salir después de que presentara una solicitud formal de traspaso.

La política de fichajes del Chelsea en los últimos años se ha centrado en gran medida en incorporar futbolistas jóvenes y con talento, pero ahora la directiva también quería añadir algo de experiencia a la plantilla.

Welbeck encajaba perfectamente en ese perfil. El internacional inglés en 42 ocasiones suma exactamente 400 partidos de la Premier League en su carrera y también la temporada pasada volvió a ver puerta con regularidad.

El atacante marcó trece goles con el Brighton el año pasado en la competición liguera. Nunca antes había anotado tantos en una sola temporada de la Premier League.

Anteriormente, en este mercado de fichajes, entre otros, Morgan Rogers (23) ya fue incorporado procedente del Aston Villa. El inglés costó nada menos que 135 millones de euros. También se pagaron unos sesenta millones de euros por Marco Palestra (21).

Los traspasos de los atacantes Emmanuel Emegha (23) y Geovany Quenda (19) ya se habían cerrado anteriormente. Welbeck, que anteriormente jugó, entre otros clubes, en Arsenal y Manchester United, debe ser el siguiente refuerzo ofensivo.

Para Emegha, la llegada de Welbeck será un golpe. Con João Pedro (24), Liam Delap (23), Marc Guiu (20) y Nicolas Jackson (25), el Chelsea ya tenía suficientes delanteros y el futuro del neerlandés parece ya incierto antes incluso de haber jugado un solo minuto con el Chelsea.



