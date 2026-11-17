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El Liverpool recibe una gran noticia antes de su próximo duelo contra el Manchester United: Dominik Szoboszlai podría estar disponible. Aunque había preocupación por un problema de rodilla sufrido durante la competición nacional, su seleccionador ha tratado de disipar las dudas sobre su participación.

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Rossi descarta una lesión de Szoboszlai pese al reciente problema de rodilla

Marco Rossi declaró el lunes que Szoboszlai no está lesionado de cara al último partido de Hungría en la fase de grupos de la Liga de Naciones. El seleccionador insistió en que el centrocampista de 26 años está listo para jugar pese a las molestias recientes.

La preocupación surgió en Selhurst Park, donde un aparatoso vendaje ayudó al jugador del Liverpool a llegar hasta el minuto 69 de la victoria por 3-1 sobre el Crystal Palace, antes de ser sustituido. Aunque se incorporó a la concentración de Hungría, el problema reapareció durante el calentamiento del sábado en Tiflis. Aun así, fue titular y dio una asistencia en el triunfo por 2-0 ante Georgia.

El seleccionador de Hungría y el centrocampista hablan sobre su estado físico

En la rueda de prensa previa al partido del lunes, Rossi rechazó que el problema de rodilla hubiera afectado a su capitán frente a Georgia.

«¿Habéis notado problemas en los partidos anteriores? ¿En Georgia?», dijo. «Yo no vi ningún problema en Dominik. Jugó como suele hacerlo, así que para nosotros no hay ningún problema: está disponible. No creo que la situación le esté afectando demasiado y se ve claramente en su rendimiento. No creo que tengamos nada que reprocharle por su actuación en Georgia».

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Szoboszlai había admitido tras la victoria del sábado que estuvo a punto de renunciar a jugar antes del inicio del partido después de sentir dolor al chutar.

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«Llegué hoy con un entrenamiento y medio en las piernas», dijo. «Durante el calentamiento estuve a punto de decir que no, porque noté la pierna en uno de los tiros. Pero, si he llegado hasta aquí, no voy a fallarle al equipo. Lo hice lo mejor que pude, intentando darlo todo».

Roces entre club y selección por los jugadores lesionados

La postura de Rossi contrasta claramente con el sentir en Merseyside, lo que ha provocado roces entre el club y la selección . El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, había pedido prudencia con la participación del centrocampista en la Liga de Naciones después de que anteriores parones internacionales dejaran mermada su plantilla.

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«Lo último que necesitamos ahora es perder jugadores en los partidos internacionales. La última vez perdimos a tres jugadores muy importantes», dijo. «Es lo último que necesitamos, así que espero que pueda cuidarse. Creo que estiró un poco la rodilla. Estaba bien, pero no al cien por cien. Así que tiene que tener cuidado y ver si puede jugar con la selección o no. También espero que no pase como en el otro parón internacional, cuando perdimos a Alex [Isak], Cody [Gakpo] y Dom. Así que, toquemos madera, espero que estemos en una situación mejor dentro de dos semanas».

La cita de Budapest antes del duelo en Anfield

Hungría cerrará su fase de grupos de la Liga de Naciones contra Irlanda del Norte en Budapest el martes por la noche, e Iraola espera que su centrocampista estrella salga indemne.

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El Liverpool recibirá el domingo en Anfield, justo después del parón, al Manchester United, que recientemente nombró al seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino . Con tres goles y una asistencia en 11 partidos entre todas las competiciones esta temporada, Szoboszlai sigue siendo una pieza clave en los planes del Liverpool si regresa en buen estado físico.