Con una definición de gran frialdad, el capitán del Stuttgart marcó el 1-0 provisional en el minuto 29 tras una gran jugada y asistencia de Angelo Stiller. Con ese gol, Undav se convirtió además, según Optaen el jugador alemán con más participaciones de gol en las fases principales de las competiciones europeas desde la temporada pasada.

En ese periodo, el jugador de 30 años participó en doce goles (cuatro tantos y ocho asistencias), después de haber dado ya dos pases de gol en la victoria por 3-1 del VfB ante el Viking Stavanger en el debut. Así, la temporada pasada sumó nueve participaciones de gol en la Europa League, en la que el Stuttgart alcanzó los octavos de final antes de caer ante el FC Porto.

Al mismo tiempo, el gol supuso un alivio para Undav, que hasta entonces no había marcado en ninguna de las tres competiciones. Aunque el delantero había comenzado la temporada con problemas en el tendón de Aquiles, había recibido críticas por algunas actuaciones desafortunadas. Además, en septiembre, el nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, no lo había incluido en su amplia convocatoria.

Deniz Undav convenció en el Mundial y en el VfB Stuttgart

Undav había marcado tres goles en cuatro partidos con la selección alemana en el Mundial y había sido así una de las pocas notas positivas. Con el VfB registró 25 goles y 14 asistencias antes de asumir la capitanía de Atakan Karazor de cara a la nueva temporada.

El entrenador Sebastian Hoeneß, por su parte, siempre respaldó a Undav. «Quien empieza a explicar a Undav a través de las estadísticas, a mi juicio, ya ha perdido», dijo antes del debut en la Champions League.

El VfB acabó ganando por 3-0 y firmó así un comienzo perfecto en la máxima competición europea. Un gol en propia puerta de Sandro Cruz tras un centro de Josha Vagnoman (65') y un tanto de Ermedin Demirovic (90') completaron la goleada del Stuttgart.

VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß introduce cinco cambios

Hoeneß introdujo cinco cambios respecto al partido en Paderborn (2-0), también en la portería: Dennis Seimen, que recientemente había debutado en la Bundesliga tras una larga lesión, fue sustituido por Fabian Bredlow. «Dennis viene de una lesión de cuatro meses», explicó Hoeneß sobre el cambio de portero.

Al principio, Bredlow tuvo poco trabajo, ya que el VfB dominó claramente el partido. Ramon Hendriks (15') y Undav (24') desaprovecharon las primeras ocasiones, antes de que el capitán tuviera algo de fortuna en su disparo ligeramente desviado que supuso el 1-0. Poco después, Josha Vagnoman estuvo cerca de marcar el segundo con un potente remate al larguero. A continuación, Dominik Takac evitó que la desventaja al descanso fuera mayor.

Tras el descanso, el Bratislava, entrenado por el exjugador de talla mundial Yaya Toure, entró mejor en el partido. Sandro Cruz (61') estrelló un balón en el larguero. El VfB pasó por unos momentos de apuro, pero después encontró el premio en un centro fuerte de Vagnoman que Cruz desvió desafortunadamente. Demirovic, que había marcado un triplete contra el Stavanger, anotó de cabeza en los últimos minutos.



