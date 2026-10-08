¿Alivio o agravamiento de la crisis? El presidente de la federación portuguesa fija su postura sobre el explosivo comunicado de Cristiano

Un informe periodístico reveló la visión del presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, sobre el comunicado de Cristiano Ronaldo, en el que denunció que el seleccionador, Jorge Jesus, incumplió su promesa en dos ocasiones, lo que le llevó a abandonar la concentración del equipo en Dinamarca.

El jugador presentó sus disculpas al pueblo portugués y a sus compañeros, y el capitán de Portugal afirmó que esta situación "constituye una circunstancia agravante" y que su conducta "debe ser evaluada y sancionada".

Según el diario "Record", Ronaldo podría ser sancionado mañana en la reunión del Consejo de Disciplina (Sección No Profesional), donde se determinará una sanción, teniendo en cuenta la confesión del Don, y el periodo de suspensión podría reducirse a la mitad, tal como establece el reglamento. Es decir, el máximo de la suspensión de seis meses pasaría a ser de tres meses, y el mínimo de un mes pasaría a ser de 15 días.

Cristiano Ronaldo expresó claramente su deseo de regresar a la selección portuguesa y, en este sentido, Pedro Proença se mostró confiado en la posibilidad de reconciliar al jugador con el seleccionador, lo que permitiría a Ronaldo volver al equipo en marzo para disputar las finales de la Liga de las Naciones de la UEFA, una vez resuelto el conflicto.

Jorge Jesus respondió de forma escueta al comunicado de Ronaldo, al declarar: "Iré a la Federación a trabajar y a pensar en el equipo y en la selección nacional", sin realizar más comentarios.

Proença optó por el silencio para calmar los ánimos y evitar mayores complicaciones, convencido de que la vía diplomática facilitará la reconciliación.