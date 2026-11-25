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En el fútbol estamos acostumbrados a que el portero sea la última línea de defensa, el encargado de evitar los goles. Sin embargo, Alisson Becker ha roto por completo esa regla y ha escrito un nuevo capítulo en la historia del Liverpool al convertirse en asistente de goles, y no solo en guardián de la portería.

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La noche que tenía como titular la victoria del Liverpool sobre el Club Brujas acabó convirtiéndose en la noche de Alisson Becker, que se llevó todos los focos con una nueva asistencia. Con ella eleva su cuenta a 4 pases de gol con la camiseta del Liverpool, una cifra que ningún portero había alcanzado en la historia del club, ni siquiera en la historia de la Premier League.

El Liverpool logró este miércoles por la noche una merecida victoria ante el Club Brujas belga, en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. Sin embargo, después del partido no solo se habló del triunfo, sino también de la estadística histórica firmada por el guardameta brasileño.

Alexander Isak adelantó al Liverpool en el minuto 13, antes de que Florian Wirtz anotara el segundo (79'). Así, el equipo confirmó la clara superioridad que mostró durante todo el encuentro, apoyado en su organización defensiva, su rapidez en la transición al ataque y su dominio del centro del campo, que impidió al Club Brujas construir ocasiones de peligro.

No obstante, el momento que quedará en la memoria llegó al final del partido, cuando Alexander Isak marcó el tercer gol del Liverpool en el minuto 82 tras recibir una asistencia del portero Alisson Becker. Una acción que confirmó que el guardameta brasileño no es un simple portero, sino un futbolista completo.

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Con este pase, Alisson Becker alcanzó su cuarta asistencia con la camiseta del Liverpool y escribió su nombre con letras de oro en los registros del club, según la cuenta oficial del Liverpool en X.

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La historia de Alisson como asistente comenzó el 19 de enero de 2020, cuando le dio un gol a Mohamed Salah ante el Manchester United en la Premier League, en un partido que la afición del Liverpool no olvida. Aquel día demostró que el portero puede ser una llave para el ataque, y no solo para la defensa.

Después, Alisson repitió la hazaña el 19 de febrero de 2022, cuando asistió al egipcio ante el Norwich City en la Premier League. Así confirmó que lo ocurrido contra el United no había sido casualidad, sino fruto de un talento real y de una capacidad excepcional para leer el juego.

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El 16 de octubre de 2022 llegó la tercera asistencia, también para Mohamed Salah, esta vez ante el Manchester City en la Premier League, en uno de los grandes partidos del campeonato. Alisson demostró entonces que es un portero de talla mundial, capaz de cambiar el rumbo de los grandes encuentros con un solo pase preciso.

La cuarta asistencia llegó este miércoles por la noche, para el delantero sueco Alexander Isak, ante el Club Brujas en la Liga de Campeones. Es la primera asistencia de Alisson en la competición europea y completa un póquer histórico.

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Esta estadística no es un simple número: es la prueba de la gran evolución del papel del portero en el fútbol moderno, en el que ya no se le exige solo detener balones, sino también construir el juego, generar ocasiones e iniciar contraataques.

Alisson Becker es el mejor ejemplo de esa evolución. Posee una capacidad poco común para jugar balones largos precisos, leer los movimientos de sus compañeros y soltar el pase en el momento perfecto, exactamente como hacen los mejores organizadores del mundo.

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Con este logro, Alisson lanza un mensaje claro a todos: el portero también puede ser una estrella ofensiva, y la asistencia no es patrimonio exclusivo de delanteros y centrocampistas.