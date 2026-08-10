Excelsior se ha reforzado con Alireza Jahanbakhsh, según ha confirmado el club de Kralingen a través de sus canales oficiales. El extremo de 32 años ha firmado un contrato por una temporada con el actual líder de la Eredivisie patrocinada por VriendenLoterij, con una opción para un año más.

Con la llegada de Jahanbakhsh, Excelsior se anticipa a la inminente salida de Gyan de Regt. El atacante de 22 años está a punto de marcharse al Holstein Kiel por unos dos millones de euros y deja así libre un puesto en las bandas del conjunto de Róterdam.

El director técnico Mark Ruijl está encantado con la llegada de Jahanbakhsh. "Con Alireza incorporamos a un jugador que ha competido al máximo nivel y que recientemente todavía estuvo activo en el Mundial. Conoce bien la Eredivisie y nuestro tipo de fútbol, y aporta muchísima experiencia y personalidad. Con sus cualidades y su mentalidad ganadora, es de gran valor para nuestra plantilla tanto dentro como fuera del campo. Por eso estamos felices de que se comprometa con Excelsior para la próxima temporada".

El propio iraní está encantadísimo de estar de vuelta. "Róterdam tiene un lugar especial en mi corazón. Llevo viviendo aquí cinco años, mis amigos están aquí, me siento en casa. Si fuera del campo las cosas van bien, también rindo mejor. ¿Qué puede esperar de mí la gente en Woudestein? Lo doy todo, al cien por cien. Y ojalá que tantos goles y asistencias como sea posible. No veo la hora de empezar".

El experimentado atacante jugó anteriormente en NEC, AZ, Feyenoord y sc Heerenveen, y regresa de nuevo a la Eredivisie tras una temporada en el FCV Dender belga.

En el AZ, Jahanbakhsh vivió su mejor etapa en los Países Bajos. En la temporada 2017/18, se proclamó máximo goleador de la Eredivisie con 21 tantos, tras lo cual el Brighton & Hove Albion pagó por él alrededor de 25 millones de euros.

El despegue definitivo en la Premier League no llegó, por lo que Jahanbakhsh regresó a Países Bajos en 2021 para jugar en el Feyenoord. Con el conjunto de Róterdam fue campeón de liga aliren alcanzó además la final de la Conference League.

Tras su salida del Feyenoord, Jahanbakhsh firmó en noviembre de 2024 con el sc Heerenveen. Allí marcó tres goles y dio tres asistencias en veinte partidos, pero su contrato, que expiraba, no fue renovado al término de la temporada.

Cuatro meses después, Jahanbakhsh encontró acomodo en el FCV Dender. El extremo disputó 21 partidos la pasada temporada con el club belga y marcó un gol.