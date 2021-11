El Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández regresa a LaLiga tras su competido encuentro ante el Benfica en UEFA Champions League. Y lo hace con una complicada papeleta, pues el conjunto azulgrana visita nada menos que La Cerámica para enfrentarse al Villarreal, uno de los mejores equipos de LaLiga.

El 'Submarino' de Unai Emery, además, llega con ganas de resarcirse, tras su derrota por 0-2 entre semana en Liga de Campeones y frente al Manchester United. Aunque ahora, el foco de ambos equipos está exclusivamente en el encuentro que les enfrentará este sábado, en La Cerámica. Un partido al que el Barça llega con las conocidas ausencias por lesión de Martin Braithwaite, 'Kun' Agüero, Pedri González, Ansu Fati y Moussa Wagué, que ya se sabe que no está inscrito. Como tampoco lo están Dani Alves ni Álex Collado, que no podrán ser de la partida.

Además, Ronald Araújo es duda, pues se lesionó del gemelo en la celebración de ese gol que le marcó al Benfica... pero que fue anulado. Tampoco está claro que puedan llegar ni Sergi Roberto ni Sergiño Dest, con molestias.

Dudas en ambos conjuntos

Ante ese panorama, Xavi volverá a innovar. En ataque, los jóveles Abde Ezzalzouli e Ilias Akhomach podrían disputarse un puesto junto a Pablo Gavi y Memphis Depay, toda vez que conviene ir poco a poco con Ousmane Dembélé y que el técnico no parece confiar demasiado en Luuk de Jong ni en Philippe Coutinho. En la media azulgrana, parece que volverán a actuar Frenkie de Jong, Sergio Busquets (que está apercibido) y Nico González. Y en defensa, la gran duda está en si llegará o no Araújo. Si no lo hiciera, Óscar Mingueza entraría en su lugar. Jordi Alba, Gerard Piqué y Eric García parecen inamovibles, como Marc-andré Ter Stegen en portería.

El Villarreal, por su lado, podría hacer rotaciones con respecto al equipo que perdió el martes frente al United. Alfonso Pedraza podría volver al once, en detrimento de Pervis Estupiñán. En la media, Vicente Iborra, ya totalmente recuperado de su grave lesión de rodilla, podría darle el relevo a Manu Trigueros, para meter músculo junto a Dani Parejo y Etienne Capoue. En punta de lanza, Boulaye Dia podría ser titular, mas Emery también podría apostar por Arnaut Danjuma como falso nueve y probar con Yéremi Pino y Moi Gómez por bandas. La amalgama de opciones de ambos entrenadores, así las cosas, es de lo más amplia.

Sigue toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona en directo a través del canal de Telegram de Goal.com. Puedes suscribirte gratis pulsando aquí.

ALINEACIONES DEL VILLARREAL VS. BARCELONA Villarreal (1-4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza/Alberto Moreno; Trigueros/Iborra, Capoue, Dani Parejo; Yéremi Pino, Dia/Moi Gómez y Danjuma FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Mingueza/Araújo, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Nico González; Abde/Ilias Akhomach, Memphis y Gavi

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL VILLARREAL VS. BARCELONA

PARTIDO Villarreal vs. Barcelona FECHA Sábado, 27 de noviembre ESTADIO Estadio de La Cerámica, Villarreal (Castellón) HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL VILLARREAL VS. BARCELONA

A fecha de hoy, no se conocen convocatorias en ninguno de los dos equipos.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL VILLARREAL VS. BARCELONA

VILLARREAL LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Gerard Moreno: Lesión en el muslo Sergio Asenjo: Molestias musculares Paco Alcácer: Problemas físicos - Capoue FC BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Braithwaite: Lesión de rodilla Ansu Fati: Lesión en el muslo Agüero: Problemas cardíacos Pedri: Lesión en el muslo Wagué: Lesión de rodilla Sergi Roberto: Lesión en el cuádriceps Dest: Lumbalgia Araújo: Sobrecarga en el gemelo Dani Alves: No inscrito Álex Collado: No inscrito Busquets

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL VILLARREAL VS. BARCELONA

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV Bar 21:00 Sudamérica DIRECTV SPORTS (610-619) ARG y CHI: 17:00; COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

Últimos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA FC Barcelona 0-0 SL Benfica UEFA Champions League 23/11/2021 FC Barcelona 1-0 Espanyol LaLiga 20/11/2021

Próximos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA FC Barcelona vs. Real Betis LaLiga 04/12/2021 Bayern Munich vs. FC Barcelona UEFA Champions League 08/12/2021