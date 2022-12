Las alineaciones del Real Valladolid vs. Real Madrid de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los blancos visitan a los de 'Pacheta' con varios contratiempos

Después de esos casi dos meses sin competición por el Mundial de Qatar 2022, vuelve el fútbol para el Real Madrid. Los blancos visitan este viernes al Real Valladolid en la 15ª jornada de Liga de Primera División, en el que será su último partido del año.

Un partido, por cierto, al que los de Carlo Ancelotti llegan con varias dudas. Aurélien Tchouaméni, Luka Modric y Eduardo Camavinga no se han reincorporado todavía al equipo tras la Copa del Mundo, y todo hace indicar que no estarán ante el Valladolid. Además, los brasileños (Vinicius Júnior, Rodrygo Goes y Eder Militao) acaban de reintegrarse y no están al 100%, aunque alguno podría ser titular frente al 'Pucela'.

Ante esa situación, 'Carletto' tendrá que reubicar varias piezas en su once. En él, por cierto, no faltarán los 'indiscutibles', como Thibaut Courtois, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy, Fede Valverde, Toni Kroos o Karim Benzema. Aunque, si no está Tchouaméni, Kroos podría jugar de pivote, flanqueado por Valverde... y por Dani Ceballos, que sería la gran novedad. Arriba, Marco Asensio podría ser titular por Rodrygo, mientras que Benzema y Vinicius Júnior parecen fijos. Mariano Díaz, por su parte, está tocado.

El Valladolid, también con problemas

No llega mucho mejor, en lo que a efectivos se refiere, el Real Valladolid. Y es que José Rojo, 'Pacheta', no podrá contar con casi toda seguridad ni con Jawad El Yamiq ni con Zou Feddal, por lo que Javi Sánchez y Joaquín Fernández formarán pareja en el eje de la defensa. En la media, la gran duda está en saber si el técnico apostará por Kike Pérez o por Iván Sánchez para acompañar a Álvaro Aguado y Roque Mesa.

Por su lado, en ataque, Shon Weissman y Óscar Plano serán titulares, aunque Gonzalo Plata, uno de los mejores del 'Pucela', es duda por una faringoamigdalitis. Si no llegara, 'Pacheta' podría apostar por el joven Lucas Rosa, para reforzar el equipo con un doble lateral.

ALINEACIONES DEL REAL VALLADOLID VS. REAL MADRID Real Valladolid (1-4-3-3): Masip; Iván Fresneda, Javi Sánchez, Joaquín, Escudero; Álvaro Aguado, Roque Mesa, Iván Sánchez/Kike Pérez; Gonzalo Plata/Lucas Rosa, Weissman y Óscar Plano Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Fede Valverde, Kroos, Dani Ceballos; Asensio/Rodrygo, Benzema y Vinicius

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL VALLADOLID VS. REAL MADRID

PARTIDO Real Valladolid vs. Real Madrid FECHA Viernes, 30 de diciembre de 2022 ESTADIO Estadio José Zorrilla, Valladolid HORA 21:30

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL VALLADOLID VS. REAL MADRID De momento, no hay convocatorias por parte de ninguna de las dos entidades.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL VALLADOLID VS. REAL MADRID

REAL VALLADOLID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS El Yamiq: Lesión en el isquio Anuar: Lesión de rodilla Feddal: Molestias Olaza: Lesión en el muslo Kenedy: Lesión de aductor Gonzalo Plata: Dolor de garganta David Torres: Escafoides roto - Javi Sánchez Monchu REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Modric: Permiso del club Tchouaméni: Permiso del club Camavinga: Permiso del club Mariano: Molestias en el tobillo Militao: Fatiga - -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL VALLADOLID VS. REAL MADRID

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 0-0 Getafe Amistoso 23/12/2022 Real Madrid 1-1 Leganés Amistoso 15/12/2022

Próximos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Cacereño vs. Real Madrid Copa del Rey 03/01/2023 Villarreal vs. Real Madrid LaLiga Santander 07/11/2022