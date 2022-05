Las alineaciones del Real Madrid vs. Real Betis de LaLiga 2021-2022: Onces, convocatorias y banquillo de suplentes

El Real Madrid cierra LaLiga este viernes en el Santiago Bernabéu, donde recibe al Real Betis. Un partidazo de poder a poder, que enfrenta a dos equipos que ya han conseguido prácticamente sus objetivos en este curso. En especial, el conjunto blanco, que se proclamó campeón de forma matemática hace algunas semanas.

El club de Concha Espina afronta el duelo con la final de la UEFA Champions League en el horizonte. El próximo sábado, 28 de mayo, los de Carlo Ancelotti se enfrentarán al Liverpool de Jürgen Klopp, en un choque en el que los blancos buscarán alzar al cielo de París la 14ª Copa de Europa de su historia, que se dice pronto.

El Madrid no se reservará nada

Y para preparar el duelo, y también para despedirse del Bernabéu por todo lo alto, 'Carletto' planea alinear ante el Betis a su once tipo. Con jugadores como Thibaut Courtois, Eder Militao Carlos Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema o Vinicius Júnior, que no tendrán descanso antes de la gran final de la Champions.

Eso sí, David Alaba, que sigue tocado del aductor, es duda, y si no jugara, Nacho Fernández actuaría en su puesto. Además, Ancelotti duda entre Fede Valverde y Rodrygo Goes como la tercera pieza de su ataque, junto a Benzema y Vinicius. Por lo demás, Gareth Bale y Miguel Gutiérrez, lesionados, son las dos únicas bajas confirmadas, mientras que Marcelo Vieira también es duda por molestias. Y habrá que ver si llega, porque el encuentro ante el Betis podría ser el último suyo con la zamarra del Real Madrid, tras dieciséis años de blanco. Siempre y cuando, eso sí, no renueve una temporada más.

El Betis, con todo

Por su parte, el Real Betis de Manuel Pellegrini también llega con todo al Bernabéu. Los verdiblancos ya no tienen opciones de meterse en UEFA Champions League, pero jugarán la Europa League el próximo curso y buscan amarrar la quinta plaza, que también ambiciona la Real Sociedad. Claudio Bravo, su portero, es baja por lesión en un Betis que saldrá también con su once tipo. Aunque con la gran duda, eso sí, de si será Héctor Bellerín o por el contrario Youssouf Sabaly quien juegue en el lateral derecho.

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. REAL BETIS Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho/Alaba, Mendy/Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Fede Valverde/Rodrygo, Benzema y Vinicius Jr. Real Betis (1-4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly/Héctor Bellerín, Pezzella, Marc Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Sergio Canales, Fekir, Juanmi; Borja Iglesias

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. REAL BETIS

PARTIDO Real Madrid vs. Real Betis FECHA Viernes, 20 de mayo de 2022 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL MADRID VS. REAL BETIS

De momento, no hay convocatorias para el encuentro en ninguna de las dos escuadras.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL MADRID VS. REAL BETIS

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Miguel Gutiérrez: Lesión de rodilla Bale: Lesión en la espalda Alaba: Lesión en el aductor Marcelo: Molestias - Mendy Camavinga Kroos REAL BETIS LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Claudio Bravo: Lesión en el muslo Camarasa: Lesión de rodilla Martín Montoya: Lesión en el tobillo Víctor Ruiz: Molestias musculares - Andrés Guardado Borja Iglesias

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. REAL BETIS

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica Star+

ESPN ARG: 16:00

CHI: 15:00

COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

