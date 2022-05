Alineaciones del Real Madrid vs. Manchester City de la Champions League 2021-2022: Onces, convocatorias y suplentes

Apenas cuatro días después de conquistar su 35º campeonato de Liga en Primera División, que se dice pronto, el Real Madrid se juega su futuro en la UEFA Champions League. Los blancos reciben en el Santiago Bernabéu al Manchester City de Pep Guardiola en la vuelta de las semifinales de la competición, en busca de un triunfo que les permita soñar con estar en la final.

En la ida, no hay que olvidar, el City venció por 4-3. Aunque el resultado fue lo mejor para los blancos, que fueron dominados de principio a fin, pero que salieron vivos de cara a la vuelta en el Bernabéu. Y allí, ya se sabe lo que sucede: que '90 minuti son molto longo'.

Alaba, baja casi segura

Eso sí, los blancos llegan al choque con la baja casi segura de David Alaba. El central, pieza clave en la defensa de Carlo Ancelotti, sigue lesionado del muslo y no se espera que pueda ser de la partida ante los 'citizen'. Si no llegase, sería Nacho Fernández, el comodín del Madrid, quien le sustituya en el once.

Por lo demás, no se esperan sorpresas en el once de 'Carletto'. Luka Modric, Carlos Casemiro y Toni Kroos jugarán en la media y la única duda está en el ataque, donde habrá que ver si el italiano confiará en Fede Valverde o en Rodrygo Goes, junto a Karim Benzema y Vinicius Júnior. La opción de Rodrygo es más osada, aunque cierto es que el Madrid necesita ganar.

El City, con varias dudas en defensa

Asimismo, el Manchester City también llega al choque con dudas. Kyle Walker, John Stones y Nathan Aké siguen con molestias, y no está nada claro que puedan estar en el Bernabéu. Eso sí, Guardiola recupera a Joao Cancelo, jugador importante en su defensa y que se perdió el choque de ida por sanción. En la media jugarán Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y el español Rodri Hernández, mientras que la gran duda en ataque está en si jugará Raheem Sterling o Phil Foden junto a Riyad Mahrez y un Gabriel Jesús que está en estado de gracia.

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho/Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Fede Valverde/Rodrygo, Benzema y Vinicius Manchester City (1-4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko/Walker; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesús, Sterling/Foden

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY

PARTIDO Real Madrid vs. Manchester City FECHA Miércoles, 4 de mayo de 2022 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España) HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY

Por ahora, no hay convocatorias oficiales para el choque.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Hazard: Lesión en el peroné Miguel Gutiérrez: Lesión de rodilla Bale: Lesión en la espalda Alaba: Lesión en el aductor Rafa Marín: Molestias musculares Jovic: Lesión indeterminada Isco: Molestias - - MANCHESTER CITY LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Kyle Walker: Lesión en el tobillo Stones: Lesión en el muslo Aké: Golpe Benjamin Mendy: Suspendido -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ Liga de Campeones (M50 O114)

M+. Liga de Campeones UHD (M441 O115)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica FOX Sports

ESPN

Star+ ARG: 16:00

CHI: 15:00

COL: 14:00 México HBO Max 14:00

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 4-0 Espanyol LaLiga 30/04/2022 Manchester City 4-3 Real Madrid UEFA Champions League 26/04/2022

Próximos partidos del Real Madrid