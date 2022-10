Las alineaciones del Real Madrid vs. Girona de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Karim Benzema, Luka Modric y Fede Valverde son las grandes dudas de los blancos para el partido ante el conjunto de Míchel Sánchez

El Real Madrid vuelve este domingo al Santiago Bernabéu, con las miras puestas en olvidar cuanto antes su primera derrota de la temporada (en UEFA Champions League, entre semana y ante el RB Leipzig, que le ganó por 3-2) y en dar otro golpe sobre la mesa en Primera División. Enfrente, los blancos tendrán al Girona de Míchel Sánchez, que ocupa puestos de descenso a Segunda, pero que es uno de los equipos más goleadores de toda LaLiga.

De cara al choque, Carlo Ancelotti tiene tres incógnitas importantes. La primera, la de Karim Benzema. El '9' sigue con molestias y no está nada claro que vaya a poder estar ante el Girona. Si no llegara, Rodrygo Goes volvería a actuar en punta, como falso nueve, flanqueado por la izquierda por Vinicius Junior. En el costado diestro del ataque está la segunda gran duda: la de Fede Valverde. 'El Pajarito' terminó tocado ante el Sevilla y no estuvo en Leipzig, por lo que habrá que ver si llega. Si no lo hiciera, Marco Asensio podría repetir titularidad.

Aunque hay una tercera incógnita: Luka Modric. El experimentado centrocampista croata, de 37 años, se cayó de la lista ante el Leipzig por lesión y es duda. Su ausencia ante el Girona implicaría que Eduardo Camavinga siguiera en el once, para jugar en la media con Toni Kroos y Aurélien Tchouaméni. Por lo demás, se espera al equipo de gala de 'Carletto'. Thibaut Courtois estará en portería, con Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba y Ferland Mendy en defensa. Todos menos Militao, además, descansaron de inicio en Champions.

Reinier y Miguel Gutiérrez podrían ser titulares en el Girona

Por su parte, el Girona de Míchel Sánchez afronta el choque con ilusión. El conjunto catalán viene de empatar ante Osasuna, y se espera que el técnico salga al Bernabéu con un once muy similar al que igualó ante los rojillos, con un 1-4-2-3-1 y el 'Taty' Castellanos en punta de lanza. El cancerbero argentino Paulo Gazzaniga, ex de Southampton y Tottenham, repetirá bajo palos. Y dos viejos conocidos del Real Madrid podrían ser titulares: Miguel Gutiérrez y Reinier Jesús. Los dos están cedidos por la escuadra blanca en el Girona, y podrían salir de inicio para intentar hacer efectiva la 'ley del ex': esa que dice que uno siempre se sale cuando se enfrenta a antiguo exequipo.

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. GIRONA Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric/Camavinga, Tchouaméni, Kroos; Fede Valverde/Marco Asensio, Rodrygo/Benzema y Vinicius Girona (1-4-2-3-1): Gazzaniga; Yan Couto, David López, Santi Bueno, Javi Hernández/Miguel Gutiérrez; Oriol Romeu, Aleix García; Roro Riquelme, Yangel Herrera, Reinier/Toni Villa; Taty Castellanos

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. GIRONA

PARTIDO Real Madrid vs. Girona FECHA Domingo, 30 de octubre de 2022 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid HORA 16:15

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL MADRID VS. GIRONA De momento, no hay convocatorias para el partido por parte de ninguno de los dos conjuntos.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL MADRID VS. GIRONA

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Dani Ceballos: Lesión en el muslo Mariano: Molestias musculares Benzema: Molestias físicas Modric: Sobrecarga Fede Valverde: Golpe en el muslo - - GIRONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Borja García: Lesión de rodilla Ibrahima Kebé: Lesión de rodilla Juanpe: Lesión en el pie - Taty Castellanos

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. GIRONA

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

M+ LaLiga 2 (M55)

M+LaLiga UHD (M440)

LaLiga TV (Bar) 16:15 Sudamérica Star+

ESPN 2 ARG y CHI: 11:15

COL: 09:15 México SKY Sports 09:15

