Las alineaciones del Real Madrid vs. Getafe de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Carlo Ancelotti podría rotar y mucho ante el conjunto azulón, con la vuelta de Champions ante el Manchester City a la vuelta de la esquina

El Real Madrid recibe este sábado al Getafe en el Santiago Bernabéu, en un derbi madrileño que servirá a los blancos como antesala al gran duelo de vuelta de semifinales de la UEFA Champions League ante el Manchester City que los merengues disputarán el miércoles. Un choque, en ese sentido, que será clave en el devenir del curso para los de Carlo Ancelotti. Aunque antes, toca el 'Geta'.

Eso sí, todo hace indicar que 'Carletto' podría introducir varias rotaciones frente a los azulones. Y eso que el técnico italiano no es muy amigo de agitar el árbol, pero podría dar la alternativa a los menos habituales ante el conjunto de José Bordalás, con las miras puestas en reservar a los indiscutibles para el duelo frente al City.

El posible once inédito del Madrid

Por tanto, Ancelotti podría optar por un once revolucionario, repleto de futbolistas que apenas han tenido minutos en este curso. Como Álvaro Odriozola y Jesús Vallejo (que, entre los dos, apenas han tenido minutos en once encuentros en total entre todas las competiciones) podrían jugar en defensa, junto a Nacho Fernández y, probablemente, Antonio Rudiger. En portería, eso sí, estará Thibaut Courtois, por lo que 'Carletto' no dará minutos a Andriy Lunin.

En la media, estará sí o sí Aurélien Tchouaméni, probablemente acompañado por Marco Asensio y un tercero que podría salir de entre Eduardo Camavinga y Fede Valverde, toda vez que Dani Ceballos sigue tocado. Mientras, en ataque, podría llegarles el momento a los prácticamente inéditos Mariano Díaz y Eden Hazard, acompañados posiblemente por Lucas Vázquez. Podría incluso entrar en la convocatoria, o en el once, algún efectivo del Real Madrid Castilla, como Sergio Arribas, Mario Martín o el delantero Álvaro Rodríguez.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí El Getafe, a aprovechar la coyuntura Por su lado, el Getafe llega al Bernabéu con ganas de sacar rédito de la situación del Madrid y de, por tanto, intentar sumar para acercarse a la permanencia. Los de José Bordalás están en descenso, con 34 puntos, por lo que necesitan sacar algo para salir de la zona roja. De cara al choque, cuentan con dos bajas importantes como las de Damián Suárez y su goleador Enes Unal, que están sancionados. Además, Mauro Arambarri, pilar en el centro del campo, tiene molestias y no está del todo claro que vaya a llegar.

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. GETAFE Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Odriozola, Vallejo/Militao, Rudiger, Nacho; Fede Valverde/Camavinga, Tchouaméni, Asensio; Lucas Vázquez, Mariano(Rodrygo y Hazard/Vinicius Getafe (1-4-3-3): David Soria; Juan Iglesias, Djené, Mitrovic, Gastón Álvarez; Maksimovic, Luis Milla, Arambarri/Algobia; Aleñá, Borja Mayoral y Jaime Mata

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. GETAFE

PARTIDO Real Madrid vs. Getafe FECHA Sábado, 13 de mayo de 2023 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL MADRID VS. GETAFE De momento, no se conocen las convocatorias para el encuentro.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL MADRID VS. GETAFE

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Mendy: Lesión en el sóleo Dani Ceballos: Sobrecarga Carvajal: 1 partido Militao Carvajal GETAFE LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Arambarri: Molestias musculares Gonzalo Villar: Molestias Latasa: Molestias Damián Suárez: 1 partido Enes Unal: 1 partido Mitrovic Domingos Duarte Aleñá Luis Milla Munir Jaime Mata Borja Mayoral

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. GETAFE

