Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse al Arsenal, en el estadio de Anfield, esta tarde de domingo, en la novena jornada de la Premier League.

Alexander Isak lidera el ataque del Liverpool, con la asistencia del trío formado por Cody Gakpo, Florian Wirtz y Bradley Barcola.

Mientras que el centro del campo deparó una sorpresa con la titularidad de Trey Nyoni, en tanto que la dupla de Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai se sienta en el banquillo.

La alineación completa del Liverpool quedó de la siguiente manera:

Portería: Alisson.

Defensa: Araújo, Gakpo, Van Dijk, Kerkez.

Centro del campo: Nyoni, Mac Allister, Wirtz.

Ataque: Gakpo, Barcola, Isak.

Por el otro lado, Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, se apoya en el trío ofensivo de Kai Havertz, Noni Madueke y Christos Tzolis, con Martin Ødegaard por detrás de ellos.

Tzolis regresó tras su lesión durante el pasado parón internacional, para liderar la banda izquierda en el ataque del Arsenal.

La alineación del Arsenal quedó así:

Portería: Raya.

Defensa: Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori.

Centro del campo: Rice, Zubimendi, Ødegaard.

Ataque: Madueke, Tzolis, Havertz.

Cabe señalar que el Arsenal cuenta con 21 puntos en la segunda posición de la tabla de la Premier League, y en caso de ganar en el estadio de Anfield, se situará en lo más alto con 24 puntos.

Por el otro lado, el Liverpool se encuentra en la quinta posición con 15 puntos.