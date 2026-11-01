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Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Alineaciones para el duelo de Anfield: una estrella del Arsenal regresa por fin y sorpresa en el Liverpool

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
Inglaterra

¿Quién se llevará la batalla de Anfield?

Tradición deportiva
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Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse al Arsenal, en el estadio de Anfield, esta tarde de domingo, en la novena jornada de la Premier League.

Alexander Isak lidera el ataque del Liverpool, con la asistencia del trío formado por Cody Gakpo, Florian Wirtz y Bradley Barcola.

Mientras que el centro del campo deparó una sorpresa con la titularidad de Trey Nyoni, en tanto que la dupla de Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai se sienta en el banquillo.

La alineación completa del Liverpool quedó de la siguiente manera:

Próximos partidos
FB

FB

Liga de Campeones

04 nov 2026

LIV

LIV

SLP

SLP

Liga de Campeones

04 nov 2026

ARS

ARS

Portería: Alisson.

Defensa: Araújo, Gakpo, Van Dijk, Kerkez.

Centro del campo: Nyoni, Mac Allister, Wirtz.

Ataque: Gakpo, Barcola, Isak.

Por el otro lado, Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, se apoya en el trío ofensivo de Kai Havertz, Noni Madueke y Christos Tzolis, con Martin Ødegaard por detrás de ellos.

Tzolis regresó tras su lesión durante el pasado parón internacional, para liderar la banda izquierda en el ataque del Arsenal.

La alineación del Arsenal quedó así:

Portería: Raya.

Defensa: Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori.

Centro del campo: Rice, Zubimendi, Ødegaard.

Ataque: Madueke, Tzolis, Havertz.

Cabe señalar que el Arsenal cuenta con 21 puntos en la segunda posición de la tabla de la Premier League, y en caso de ganar en el estadio de Anfield, se situará en lo más alto con 24 puntos.

Por el otro lado, el Liverpool se encuentra en la quinta posición con 15 puntos.

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