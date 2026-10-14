Alineaciones oficiales: Haaland y Dembélé, cara a cara en el duelo entre Manchester City y París

Enzo Maresca, director técnico del Manchester City, anunció la alineación de su equipo para enfrentar al Paris Saint-Germain, este miércoles por la noche, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

La alineación del Manchester City fue la siguiente:

Donnarumma, Khusanov, Díaz, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

Por otro lado, Luis Enrique, entrenador del Saint-Germain, anunció la alineación de su equipo, que fue la siguiente:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Fabián, Vitinha, Akliouche, Doué, Dembélé.