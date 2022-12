Alineaciones del Marruecos vs. Selección España de octavos de final del Mundial de Qatar 2022: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes de Luis Enrique

La 'Roja' se juega este martes ante el combinado del norte de África su pase a la siguiente ronda

Llega la hora de la verdad para la selección española de fútbol, en el Mundial de Qatar 2022. La 'Roja' se enfrenta este martes a Marruecos, en su encuentro de octavos de final de la Copa del Mundo y en una eliminatoria que se disputará, curiosamente, en día festivo en España, por el Día de la Constitución.

De cara al envite, Luis Enrique Martínez planea unas cuantas variaciones, con respecto al equipo que alineó el pasado jueves ante Japón. A ese respecto, Dani Carvajal, Jordi Alba, Aymeric Laporte o Ferrán Torres, que descansaron de inicio ante los 'Samuráis Azules', podrían volver al equipo titular. El primero, además, lo haría por César Azpilicueta, que tiene molestias en el gemelo.

El once de España, así las cosas, podría ser muy similar al de las dos primeras jornadas. Unai Simón seguirá en portería, con Carvajal y Alba en los laterales y Rodri Hernández y Laporte formando pareja en el eje de la zaga. Por delante, Pedri González, Sergio Busquets y Pablo Gavi son inamovibles en la media, mientras que Ferrán Torres y Dani Olmo percutirán por las bandas del ataque. La gran duda está en la punta de lanza, donde Álvaro Morata y Marco Asensio luchan por un hueco.

Marruecos, con dos dudas importantes

Por su lado, Marruecos afronta el choque con toda la ilusión del mundo por eliminar a España y meterse en cuartos de final por primera vez en su historia. Eso sí, de cara al choque, Walid Regragui tiene las dudas de dos titulares. Uno es el lateral zurdo Noussair Mazraoui, indiscutible, que tiene molestias. Si no llegara, ocuparía su puesto Yahia Attiyat-Allah, carrilero del Wydad Casablanca y al que Regragui conoce a la perfección. Asimismo, también tiene un golpe en el tobillo el talentoso mediocentro Azzedine Ounahi, indiscutible en la media. Todo hace indicar, sin embargo, que el '8' sí que llegará. Si no lo hiciera eso sí, Abdelhamid Sabiri jugaría en su puesto, con Selim Amallah volviendo asimismo al once en el centro del campo, junto al ancla Sofyan Amrabat.

Arriba, ya se sabe, Hakim Ziyech, Sofiane Boufal y Youssef En-Nesyri llevarán el peligro al arco de Unai Simón. Algo a lo que también ayudarán las rápidas excursiones por banda de Achraf Hakimi, un auténtico puñal y que es una amenaza mayúscula para España.

ALINEACIONES DEL MARRUECOS VS. SELECCIÓN ESPAÑA

Marruecos (1-4-3-3): Bono; Achraf, Saiss, Aguerd, Mazraoui/Attiyat-Allah; Amallah, Amrabat, Ounahi/Sabiri; Ziyech, En-Nesyri y Boufal

España (1-4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Ferrán Torres, Morata/Asensio y Dani Olmo

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL MARRUECOS VS. SELECCIÓN ESPAÑA

PARTIDO Marruecos vs. España FECHA Martes, 6 de diciembre de 2022 ESTADIO Estadio Ciudad de la Educación, Rayán (Qatar) HORA 16:00

LAS CONVOCATORIAS DEL MARRUECOS VS. SELECCIÓN ESPAÑA

MARRUECOS

Porteros: Yassine Bono, Muni Mohamedi y Ahmed Reda Tagnaouti.

Defensas: Achraf Hakimi, Noussair Mazraouri, Romain Saiss, Nayef Aguerd, Achraf Dari, Jawad El-Yamiq, Yahia Attiat-Allah y Badr Benoun.

Centrocampistas: Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Azzedine Ounahi, Abdelhamid Sabiri, Yahya Jabrane, Ilias Chair y Bilal El Khanouss.

Delanteros: Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal, Zakaria Aboukhlal, Abde Ez, Abderrazak Hamdallah, Anass Zaroury y Walid Cheddira.

ESPAÑA

Porteros: Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya

Defensas: Dani Carvajal, César Azpilicueta, Pau Torres, Eric García, Aymeric Laporte, Hugo Guillamón, Jordi Alba y Alex Balde

Centrocampistas: Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Pablo Gavi, Carlos Soler, Pedri González, Koke Resurrección y Marcos Llorente

Delanteros: Ferrán Torres, Yéremi Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Nico Williams, Dani Olmo, Dani Olmo y Ansu Fati

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL MARRUECOS VS. SELECCIÓN ESPAÑA

MARRUECOS

LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Ounahi: Golpe en el tobillo Mazraoui: Molestias - Amrabat

Sabiri

ESPAÑA

LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Azpilicueta: Golpe en el gemelo David Raya: Molestias - Busquets

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL MARRUECOS VS. SELECCIÓN ESPAÑA

ZONA CANAL HORARIO España La 1 (en abierto)

RTVE Play

RTVE.es

Gol Mundial

Gol Mundial UHD 16:00 Sudamérica DGO

DIRECTV 4K

Claro 4K

Flow Eventos 4K

TeleCentro 4K

DSports

Cont.ar

TV Pública

DeporTV

Red Federal de TV Públicas ARG y CHI: 12:00

COL: 10:00 México SKY Sports

Canal 5

TUDN

Blue To Go

ViX

Azteca 7 09:00

