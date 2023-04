Las alineaciones del Getafe vs. Barcelona de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los azulgrana visitan la capital para intentar volver a vencer frente a un rival necesitado

Después de dos partidos consecutivos sin ganar (la dolorosa derrota en Copa del Rey ante el Real Madrid por 0-4 y el empate sin goles frente al Girona en Liga), el Fútbol Club Barcelona buscará este domingo volver a la senda del triunfo. Algo que el líder de LaLiga intentará ante el Getafe, que está peligrosamente cerca de los puestos de descenso y que necesita los puntos como el comer.

De cara al duelo, Xavi Hernández mantiene sus cuatro bajas habituales. Así, no estarán por lesión Pedri González, Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong ni Andreas Christensen. Ante ello, todo hace indicar que el técnico de Tarrasa no variará su once en demasía con respecto a las últimas semanas. En él, eso sí, hay tres grandes dudas.

Una está en el centro de la defensa, donde Marcos Alonso y Eric García pugnan por un hueco junto a Ronald Araújo. Otra, en el centro del campo, con Franck Kessié y Sergi Roberto opositando a un lugar al lado de Sergio Busquets y Pablo Gavi. Y, la tercera, arriba, con Ansu Fati y Ferrán Torres con opciones de jugar junto a Robert Lewandowski y Raphinha.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí El 'Geta' se blindará en defensa Por su lado, el Getafe de Quique Sánchez Flores llega al duelo después de caer la pasada jornada por 2-0 ante la Real Sociedad, que dejó a los azulones muy cerca de las posiciones de descenso a Segunda. De cara a su once, Quique se blindará con una defensa de cinco, en la que podría entrar Juan Iglesias en el lateral zurdo. En la media, se espera a Nemanja Maksimovic y Luis Milla, que bien podrían estar acompañados por Ángel Algobia para formar un trivote más conservador. Aunque Munir El Haddadi también tiene opciones de entrar, igual que Cristian Portu. Arriba, Borja Mayoral acompañará a Enes Unal, uno de los máximos goleadores de Primera División y la gran esperanza del 'Geta' para intentar salvarse.

ALINEACIONES DEL GETAFE VS. BARCELONA Getafe (1-5-3-2): David Soria; Damián Suárez, Óscar Duarte, Alderete, Djene, Juan Iglesias; Maksimovic, Luis Milla, Algobia/Munir; Borja Mayoral y Enes Unal Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Marcos Alonso/Eric García, Alex Balde; Kessié/Sergi Roberto, Busquets, Gavi; Raphinha, Lewandowski y Ansu Fati/Ferrán Torres

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL GETAFE VS. BARCELONA

PARTIDO Getafe vs. Barcelona FECHA Domingo, 16 de abril de 2023 ESTADIO Coliseum Alfonso Pérez, Getafe (Madrid) HORA 16:15

LAS CONVOCATORIAS DEL GETAFE VS. BARCELONA Por ahora, no se conocen las convocatorias para el partido.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL GETAFE VS. BARCELONA

GETAFE LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Arambarri: Lesión en el tobillo Jaime Mata: Lesión en el gemelo - - Juan Iglesias Luis Milla Munir Enes Unal Borja Mayoral FC BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Pedri González: Lesión en el muslo Dembélé: Lesión en el muslo Frenkie de Jong: Lesión en el muslo Christensen: Lesión en el sóleo - Busquets Kessié Ferrán Torres Dembélé Santi Bueno Arnau Martínez David López

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL GETAFE VS. BARCELONA

ZONA CANAL HORARIO España DAZN LaLiga (M53)

DAZN LaLiga 2 (M172)

DAZN

LaLiga TV (Bar) 16:15 Sudamérica Star+

ESPN ARG: 11:15;

CHI: 10:15;

COL: 09:15 México SKY Sports 08:15

Últimos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Barcelona 0-0 Girona LaLiga 10/04/2023 Barcelona 0-4 Real Madrid Copa del Rey - Semifinales (vuelta) 05/04/2023

Próximos partidos del Barcelona