Las alineaciones del Elche vs. Barcelona de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los azulgrana, que jugarán entre semana la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Real Madrid, visitan al colista

El Fútbol Club Barcelona retorna este sábado a LaLiga. Los azulgrana, que vencieron por 2-1 al Real Madrid en el 'Clásico' justo antes del 'parón' por las selecciones nacionales, visitan al Elche, colista de Primera División, que estrena entrenador y que, cada día que pasa, tiene más difícil la salvación.

De cara al duelo, Xavi Hernández cuenta con hasta cinco bajas confirmadas. Ousmane Dembélé, Pedri González, Frenkie de Jong y Andreas Christensen no estarán por lesión, mientras que Raphinha está sancionado. Además, Ronald Araújo tiene molestias y, aunque viajará con el equipo, no está nada claro que vaya a ser titular.

Así, en el once de Xavi podrían entrar futbolistas como Marcos Alonso, Ferrán Torres y Franck Kessié, con Sergi Roberto como lateral derecho y Jules Koundé jugando en el eje de la zaga, junto al propio Alonso. En ataque, se espera a Ansu Fati, uno de los nombres propios de la semana en clave azulgrana después de que su padre asegurase, en una entrevista con la Cadena Cope, que no entiende que su hijo no juegue más.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí El Elche quiere dar la sorpresa Enfrente, el Barça tendrá al Elche, que estrena técnico. Y es que, tras la destitución hace dos semanas de Pablo Machín, el cuadro ilicitano confía ahora en el argentino Sebastián Beccacece, que será el sexto preparador de los blanquiverdes en lo que va de temporada. Se espera que el Elche salga con un 1-5-3-2, para intentar contener las acometidas azulgrana. Además, son baja en clave local futbolistas tan importantes como Randy Nteka, Lucas Boyé o Enzo Roco.

ALINEACIONES DEL ELCHE VS. BARCELONA Elche CF (1-5-3-2): Edgar Badía; Josan, Palacios, Gonzalo Verdú, Pedro Bigas/Diego Martínez, Clerc; Gumbau, Mascarell, Fidel Chaves/Raúl Guti; Pere Milla y Ezequiel Ponce FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Marcos Alonso, Jordi Alba; Kessié, Busquets, Gavi; Ferrán Torres, Lewandowski y Ansu Fati

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL ELCHE VS. BARCELONA

PARTIDO Elche vs. Barcelona FECHA Sábado, 1 de abril de 2023 ESTADIO Estadio Martínez Valero, Elche (Alicante) HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL ELCHE VS. BARCELONA Por ahora, se desconocen las listas de convocados para el choque.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL ELCHE VS. BARCELONA

ELCHE CF LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Enzo Roco: Lesión en el muslo Nteka: Lesión en el aductor - Lucas Boyé: 1 partido Pape Cheikh: 1 partido Fidel Chaves Tete Morente Gumbau FC BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Dembélé: Lesión en el muslo Pedri González: Lesión en el cuádriceps Christensen: Lesión en el sóleo De Jong: Lesión en el muslo Araújo: Molestias Raphinha: 1 partido Busquets Dembélé Kessié Ferrán Torres

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL ELCHE VS. BARCELONA

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

M+ LaLiga 2 (M55)

M+ LaLiga UHD (M440)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica ESPN 2

Star+ ARG y CHI: 16:00

COL: 14:00 México SKY Sports 13:00

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Barcelona 2-1 Real Madrid LaLiga 19/03/2023 Athletic Bilbao 0-1 Barcelona LaLiga 12/03/2023

