Llega uno de los grandes partidos de la temporada en el fútbol europeo. Real Madrid y Atlético de Madrid miden sus fuerzas en el Estadio Santiago Bernabéu, en un derbi de mucha altura entre el conjunto de Carlo Ancelotti, líder indiscutible de LaLiga, y el Atleti de Diego Pablo 'El Cholo' Simeone, que quiere acercarse en la clasificación.

A fecha de hoy, los blancos le sacan 10 puntos a los del 'Cholo'. Sin embargo, el Atleti tiene un partido menos: el que jugará dentro de semana y media ante el Granada. Por tanto, si vencieran en el Bernabéu e hicieran lo propio frente a los nazaríes, los rojiblancos se quedarían a solo cuatro unidades de los merengues.

El Madrid, lanzado

Sin embargo, al Madrid le sale todo en este curso, por lo que confía en aprovechar su gran inercia para quedarse el derbi. La gran duda en Concha Espina está en saber si podrá jugar Karim Benzemá, que sigue con molestias en el muslo y que no pudo estar en Liga de Campeones ante el Inter de Milán. Si no llegara, Luka Jovic formaría en punta de lanza.

No se esperan muchas variaciones en el equipo de 'Carletto', que no es amigo de las rotaciones a pesar de la gran carga de partidos de los suyos. Aunque Marco Asensio, que le marcó al Inter, podría entrar en el once por Rodrygo Goes. Además, Gareth Bale ya está recuperado del sóleo y podría entrar en la convocatoria, mas no será titular.

Las dudas del Atleti

Por su lado, el conjunto rojiblanco afronta el choque con moral, tras lograr la heroica el pasado martes en Oporto, conquistar Do Dragao y meterse en octavos de final de la UEFA Champions League. Aunque eso sí, Simeone tiene varias bajas y muchas dudas. Por lesión se pierden el choque Stefan Savic, Kieran Trippier y Sime Vrsaljko, uno de los grandes héroes de Oporto y que jugó más de una hora de partido con el arco cigomático roto. O lo que es lo mismo, con la mandíbula partida.

Además, Josema Giménez y Luis Suárez son duda. Si llegaran, ambos podrían ser titulares. Pero si no, se espera que Geoffrey Kondogbia juegue en defensa, junto a Mario Hermoso y Felipe Augusto. Y en ataque, saldría Matheus Cunha, uno de los nuevo iconos en clave rojiblanca.

ALINEACIONES DEL DERBI MADRILEÑO REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo/Asensio, Jovic/Benzema y Vinicius Atlético Madrid (1-3-4-1-2): Oblak; Kondogbia/Giménez, Felipe, Mario Hermoso; Marcos Llorente, De Paul, Koke, Carrasco; Lemar; Griezmann y Luis Suárez/Cunha

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL DERBI MADRILEÑO REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID

PARTIDO Real Madrid vs. Atlético Madrid FECHA Domingo, 12 de diciembre ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL DERBI MADRILEÑO REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID

Por el momento, no se conocen listas de convodados para el duelo.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL DERBI MADRILEÑO REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Dani Ceballos: Lesión en el tobillo Bale: Lesión en el sóleo Benzema: Lesión en el muslo - Casemiro ATLÉTICO MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Savic: Lesión en el isquio Vrsaljko: Fractura en la cara Trippier: Lesión en la clavícula Giménez: Sobrecarga Luis Suárez: Lesión en el muslo Saponjic: Lesión en el muslo - Giménez

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL DERBI MADRILEÑO REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga 2 (M48 O117)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) ARG y CHI: 17:00; COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 2-0 Inter Milán UEFA Champions League 07/12/2021 Real Sociedad 0-2 Real Madrid LaLiga 05/12/2021

Próximos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid vs. Cádiz LaLiga 19/12/2021 Getafe vs. Real Madrid LaLiga 02/01/2021

Últimos partidos del Atlético Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Oporto 1-3 Atlético Madrid UEFA Champions League 07/12/2021 Atlético Madrid 1-2 Mallorca LaLiga 04/12/2021

Próximos partidos del Atlético Madrid