Las alineaciones del Clásico Real Madrid vs. Barcelona de la Copa del Rey 2023: Onces, convocatorias y suplentes

Alaba y Mendy no estarán en la escuadra local, mientras que los azulgrana tienen tres bajas sensibles

Vuelve uno de los partidos más candentes de cada año en el fútbol español: el 'Clásico' entre Real Madrid y Barcelona. En este caso, en las semifinales de la Copa del Rey. Y con el encuentro de ida disputándose en el Santiago Bernabéu, en la noche de este jueves.

SIGUE EN DIRECTO TODO SOBRE EL CLÁSICO REAL MADRID VS. BARCELONA DE COPA DEL REY PULSANDO AQUÍ

Ambos técnicos pondrán toda la carne en el asador para llevarse el duelo. Empezando por Carlo Ancelotti. El italiano, que ya de por sí es poco amigo de las rotaciones, llega con las bajas seguras por lesión de David Alaba y Ferland Mendy, por lo que tiene el lateral izquierdo en cuadro. Allí se espera a Nacho Fernández, aunque también podría jugar Eduardo Camavinga, que asimismo tiene opciones de actuar en la media por Aurélien Tchouaméni. Antonio Rudiger, por su parte, volverá a jugar en el eje de la defensa.

Carletto, con todo... aunque Rodrygo tiene molestias

No hay muchas más dudas en el once de 'Carletto', que se encomendará a sus indiscutibles: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, Luka Modric, Toni Kroos, Fede Valverde, Vinicius Junior y Karim Benzema. Rodrygo Goes, eso sí, tiene molestias, aunque todo hace indicar que estará para el partido.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí El Barça, con tres bajas clave Del otro lado estará el Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández, que llega después de perder, por primera vez en todo el curso, dos encuentros consecutivos: frente a Manchester United en la vuelta de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League; y ante el Almería en Liga. De cara al duelo, además, el Barça pierde a tres pilares. Y es que Robert Lewandowski se ha lesionado, por lo que se suma en la enfermería a Pedri González y Ousmane Dembélé. Aunque todos los demás están. Incluyendo a Ansu Fati, ya recuperado de su lesión de rodilla y que ha entrado en la convocatoria. En defensa, la gran duda está en saber si Xavi apostará por el experimentado Jordi Alba o en si lo hará por Alex Balde. En la media, sin Pedri ni Pablo Gavi (al que se espera más arriba), Frenkie de Jong y Sergio Busquets tendrán que multiplicarse, acompañados o por Franck Kessié o por Sergi Roberto. Y, arriba, formarán Raphinha y Ferrán Torres junto a Gavi, como referencias de un ataque inédito y que buscará asaltar el Bernabéu.

Sigue toda la actualidad del FC Barcelona en directo a través del canal de Telegram de Goal.com. Puedes suscribirte gratis pulsando aquí

ALINEACIONES DEL CLÁSICO REAL MADRID VS. BARCELONA Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho/Camavinga; Modric, Tchouaméni, Kroos; Fede Valverde, Benzema y Vinicius FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Alex Balde/Jordi Alba; De Jong, Busquets, Kessié/Sergi Roberto; Raphinha, Ferrán Torres y Gavi

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL CLÁSICO REAL MADRID VS. BARCELONA

PARTIDO Real Madrid vs. Barcelona FECHA Jueves, 2 de marzo de 2023 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL CLÁSICO REAL MADRID VS. BARCELONA REAL MADRID De momento, no se conoce la convocatoria oficial del Real Madrid para 'El Clásico'. FC BARCELONA

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL CLÁSICO REAL MADRID VS. BARCELONA

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Mendy: Lesión en el muslo Alaba: Lesión en el muslo Rodrygo: Molestias en el piramidal - - FC BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Lewandowski: Lesión de rodilla Pedri: Lesión en el muslo Dembélé: Lesión en el muslo Ansu Fati: Lesión en la rodilla - -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL CLÁSICO REAL MADRID VS. BARCELONA

ZONA CANAL HORARIO España La 1 (en abierto)

RTVE.es

RTVE Play

#Vamos de Movistar+ (M8 y M50)

Movistar+ Liga de Campeones (M56)

Movistar+ Lite

Movistar+ #Vamos Bar (Bar) 21:00 Sudamérica DGO

DSports ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México - 14:00

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 1-1 Atlético Madrid LaLiga 25/02/2023 Liverpool 2-5 Real Madrid UEFA Champions League 21/02/2023

Próximos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Betis vs. Real Madrid LaLiga 05/03/2023 Real Madrid vs. Espanyol LaLiga 12/03/2023

Últimos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Almería 1-0 Barcelona LaLiga 26/02/2023 Manchester United 2-1 Barcelona UEFA Europa League 23/02/2023

Próximos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Barcelona vs. Valencia LaLiga 05/03/2023 Athletic Bilbao vs. Barcelona LaLiga 12/03/2023