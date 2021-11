Después del batacazo en Liga de Campeones ante el Milan, que venció por 0-1 en el Metropolitano, el Atlético de Madrid retorna a LaLiga. Y lo hace buscando el triunfo en el Nuevo Mirandilla frente un Cádiz que viene de caer goleado por 4-0 ante el Getafe.

Un encuentro para el que Diego Pablo Simeone, el técnico rojiblanco, quizá pueda contar con Joao Félix. El '7' ultima la recuperación de su lesión de gemelo y podría entrar en la lista para viajar a Cádiz, aunque no se espera que sea titular. Kieran Trippier e Ivan Saponjic, por su parte, siguen lesionados, por lo que sí que están descartados totalmente para el choque.

De cara al once inicial, Simeone podría hacer algún cambio al respecto del equipo que perdió ante el Milan. Sime Vrsaljko podría regresar en banda, desplazando a Marcos Llorente al centro del campo. Con ello, Rodrigo De Paul volvería al banquillo. Además, Felipe Augusto, el héroe del último triunfo liguero ante el Osasuna y que no estuvo frente a los 'rossoneri' por sanción, tiene opciones de regresar al once en detrimento de un Josema Giménez que, por cierto, está apercibido. También podría entrar en ataque Ángel Correa.

El Cádiz, con la gran duda del 'Pacha' Espino

Enfrente, el Atleti tendrá a un Cádiz que intentará dejar los puntos ante su público. Álvaro Cervera tiene las bajas seguras por lesión de Jon Ander Garrido, José Mari Martín, Tomás Alarcón y Martín Calderón. Todas ellas, en el centro del campo. Además, es duda Alfonso 'Pacha' Espino, que lleva toda la semana con molestias. Si no llegara al choque, Santiago Arzamendia podría ocupar su puesto en el once. Cervera, además, podría modificar su esquema a un 1-4-3-3 para blindar su centro del campo, con Jens Jonsson, Fali Jiménez y Álex Fernández.

ALINEACIONES DEL CÁDIZ VS. ATLÉTICO MADRID Cádiz (1-4-3-3): Ledesma; Iza, Haroyan, Cala, Arzamendia/Espino; Jonsson, Fali, Álex Fernández; Salvi Sánchez/Rubén Sobrino, 'Choco' Lozano y Alberto Perea Atlético de Madrid (1-3-4-1-2): Oblak; Savic, Giménez/Felipe, Mario Hermoso; Vrsaljko/De Paul, Marcos Llorente, Koke, Carrasco; Lemar; Luis Suárez/Correa y Griezmann

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL CÁDIZ VS. ATLÉTICO MADRID

PARTIDO Cádiz vs. Atlético Madrid FECHA Domingo, 28 de noviembre ESTADIO Estadio Nuevo Mirandilla, Cádiz HORA 18:30

LAS CONVOCATORIAS DEL CÁDIZ VS. ATLÉTICO MADRID

A día de hoy, no hay convocatorias oficiales en ninguna de las dos escuadras.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL CÁDIZ VS. ATLÉTICO MADRID

CÁDIZ Lesionados Dudas Sancionados Apercibidos Garrido: Lesión de rodilla José Mari: Lesión en el muslo Alarcón: Lesión en el muslo Calderón: Lesión muscular Espino: Molestias físicas - - ATLÉTICO MADRID Lesionados Dudas Sancionados Apercibidos Trippier: Lesión de clavícula El artículo sigue a continuación Saponjic: Lesión en el muslo Joao Félix: Lesión en el gemelo - Giménez

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL CÁDIZ VS. ATLÉTICO MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

LaLiga TV Bar 18:30 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) ARG y CHI: 14:30; COL: 12:30 México SKY Sports 11:30

Últimos partidos del Atlético Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Atlético Madrid 0-1 AC Milan UEFA Champions League 24/11/2021 Atlético Madrid 1-0 Osasuna LaLiga 20/11/2021

Próximos partidos del Atlético Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Granada vs. Atlético Madrid LaLiga 01/12/2021 Atlético Madrid vs. Mallorca LaLiga 05/12/2021