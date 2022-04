El Atlético de Madrid tendrá que buscar la remontada ante el Manchester City sin dos piezas importantes. Y es que ni Josema Giménez ni Héctor Herrera se han recuperado a tiempo de sus respectivas dolencias, por lo que no serán de la partida este miércoles en el Metropolitano, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Un duelo en el que los rojiblancos buscarán añadir una muesca más a su incontable culata de logros imposibles. "Si se cree y se trabaja, se puede", es una de las máximas innegociables para Diego Pablo Simeone, por lo que el 'Cholo' y sus 'muchachos' buscarán la épica en casa, ante una de las mejores plantillas del planeta. Será muy difícil, pero la fe lo mueve todo.

Para ello, Simeone pondrá en liza al mejor once posible. En él, formarán futbolistas indispensables en sus esquemas, como Stefan Savic, Koke Resurrección, Marcos Llorente, Antoine Griezmann o el portero Jan Oblak, junto con otros que se han ganado su confianza, como Sime Vrsaljko, Reinildo Mandava y Joao Félix, el nuevo icono del Metropolitano. La gran duda está en si, junto a ellos, el 'Cholo' apostará por Thomas Lemar para intentar dar un paso al frente en ataque. O si, por el contrario, será Geoffrey Kondogbia quien aporte contención a la medular. En el eje de la zaga, también estará Felipe Augusto, sustituto natural de Josema Giménez.

El City recupera a Walker

Por su lado, el Manchester City podrá contar para el choque con Kyle Walker, el lateral diestro titular con Pep Guardiola y que no pudo jugar en la ida por sanción. Se espera que el carrillero salga de inicio, con Joao Cancelo por la izquierda. Aunque Nathan Aké, ex del Bournemouth y que jugó muy bien en la ida, también podría entrar. Por lo demás, se espera toda la pólvora 'citizen', aunque Phil Foden, Ilkay Gundogan e incluso Jack Grealish compiten por el único puesto del once inicial que no está claro. Por lo demás, Rúben Dias y Cole Palmer no estarán por lesión.

ALINEACIONES DEL ATLÉTICO MADRID VS. MANCHESTER CITY Atlético Madrid (1-3-4-1-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo; Vrsaljko, Marcos Llorente, Koke, Renan Lodi/Carrasco; Lemar/Kondogbia; Joao Félix y Griezmann Manchester City (1-4-3-3): Ederson; Kyle Walker, Stones, Laporte, Joao Cancelo/Aké; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Sterling y Foden/Gundogan/Grealish

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL ATLÉTICO MADRID VS. MANCHESTER CITY

PARTIDO Atlético Madrid vs. Manchester City FECHA Miércoles, 13 de abril de 2022 ESTADIO Estadio Metropolitano, Madrid (España) HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL ATLÉTICO MADRID VS. MANCHESTER CITY

Por el momento, no hay listas oficiales de convocados para el partido en ninguno de los dos cuadros.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL ATLÉTICO MADRID VS. MANCHESTER CITY

ATLÉTICO MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Giménez: Lesión en el gemelo Héctor Herrera: Lesión en el isquio - - - MANCHESTER CITY LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Cole Palmer: Lesión en el pie Rúben Dias: Lesión en el isquio - Gabriel Jesús: 1 partido Benjamin Mendy: Suspendido -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL ATLÉTICO MADRID VS. MANCHESTER CITY

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ Liga de Campeones (M50 O114)

M+. Liga de Campeones UHD (M441 O115)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica Star+

FOX Sports ARG: 16:00

CHI: 15:00

COL: 14:00 México HBO Max 14:00

Últimos partidos del Atlético Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Malloca 1-0 Atlético Madrid LaLiga 09/04/2022 Manchester City 1-0 Atlético Madrid UEFA Champions League 05/04/2022

