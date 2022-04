Nuevo envite para el Atlético de Madrid, en su lucha por cercar el segundo puesto de la Primera División. Los rojiblancos reciben este miércoles en el Metropolitano al Granada, un rival con muchas urgencias y que sueña con dar la campanada en el feudo colchonero.

El Atleti, por cierto, llega al partido con una larga lista de ausencias. Thomas Lemar y Joao Félix, ya se sabe, se lesionaron ante el Espanyol y es bastante probable que no vuelvan a jugar en todo el curso. Es más, el portugués ya está descartado para lo que queda. Además, Josema Giménez y Héctor Herrera siguen lesionados. Y, por si fuera poco, el Comité de Competición ha desestimado los recursos del conjunto madrileño al respecto de las amarillas que Felipe Augusto y Geoffey Kondogbia vieron el domingo, por lo que ninguno de los dos será de la partida.

Seis ausencias confirmadas (y casi todas de titulares), así las cosas, tiene Diego Pablo Simeone para preparar el partido. O lo que es lo mismo: el 'Cholo' tiene solo dieciseis jugadores de campo 'sanos', y eso contando al canterano Javi Serrano. De cara al once, se espera que Simeone mantenga su 1-3-4-1-2, con Mario Hermoso entrando en el eje de la zaga por Felipe, junto a Reinildo Mandava y Stefan Savic. En el carril diestro jugará Sime Vrsaljko, aunque también está la opción de que actúen por ahí Yannick Carrasco (o incluso Daniel Wass) y que Renan Lodi salga por la izquierda. En el centro del campo, Rodrigo De Paul volverá al once para formar en la medular con Koke Resurrección, y con Marcos Llorente por delante. Y arriba, Ángel Correa y Antoine Griezmann serán titulares, aunque hay opciones de que Matheus Cunha también entre.

Karanka se estrena en el Granada

Por su lado, el Granada estrena nuevo entrenador en el Metropolitano: Aitor Karanka. El otrora escudero de José Mourinho acaba de relevar a Rubén Torrecilla al frente de la nave nazarí, con las miras puestas en evitar el descenso a Segunda División. En su primer once podrían ser titulares futbolistas importantes en la historia reciente del Granada, como Ángel Montoro, Víctor Díaz o Antonio Puertas. Eso sí, Germán Sánchez, uno de los capitanes, es baja por sanción.

ALINEACIONES DEL ATLÉTICO MADRID VS. GRANADA Atlético Madrid (1-3-4-1-2): Oblak; Savic, Mario Hermoso, Reinildo; Vrsaljko/Lodi/Wass, De Paul, Koke, Carrasco; Marcos Llorente; Griezmann/Matheus Cunha y Ángel Correa Granada (1-4-3-3): Luis Maximiliano; Quini, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Escudero; Álex Collado/Montoro, Petrovic, Luis Milla; Antonio Puertas, Luis Suárez y Darwin Machís

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL ATLÉTICO MADRID VS. GRANADA

PARTIDO Atlético Madrid vs. Granada FECHA Miércoles, 20 de abril de 2022 ESTADIO Estadio Metropolitano, Madrid HORA 19:00

LAS CONVOCATORIAS DEL ATLÉTICO MADRID VS. GRANADA

De momento, no se conocen las listas de convocados para el partido.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL ATLÉTICO MADRID VS. GRANADA

ATLÉTICO MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Giménez: Lesión en el gemelo Lemar: Lesión en el muslo Héctor Herrera: Lesión en el isquio Joao Félix: Lesión en el isquio - Kondogbia: 1 partido Felipe: 1 partido Mario Hermoso Savic Marcos Llorente Héctor Herrera GRANADA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Carlos Neva: Lesión de rodilla Raúl Llorente: Lesión de rodilla Rubén Rochina: Lesión en el muslo Arias: Lesión en el muslo Neyder: Lesión de rodilla Soro: Molestias musculares Gonalons: Lesión en el isquio Arezo: Lesión en el tobillo Germán: 1 partido Víctor Díaz Quini Domingos Duarte Petrovic Luis Milla Uzuni

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL ATLÉTICO MADRID VS. GRANADA

ZONA CANAL HORARIO España M+ LaLiga (M46 O110)

M+ LaLiga 2 (M48 O112)

LaLiga TV (Bar) 19:00 Sudamérica DIRECTV Sports

DIRECTV GO ARG: 14:00;

CHI: 13:00;

COL: 12:00 México Sky Sports 12:00

