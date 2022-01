Llega la hora de la verdad para Athletic Club de Bilbao y Real Madrid. Ambas escuadras se enfrentan este domingo en Riad, Arabia Saudí, por el primer título de la temporada: la Supercopa de España. Y los dos equipos llegan con muchas ganas de incorporar el trofeo a sus vitrinas.

Eso sí, los de Carlo Ancelotti afrontan el choque con bajas sensibles. Dani Carvajal, titular en semifinales contra el Fútbol Club Barcelona, ha dado positivo en Covid-19, por lo que no será de la partida. Asimismo, David Alaba, que se perdió la final por molestias físicas, sigue con problemas, mientras que Jesús Vallejo también tiene muchas opciones de perderse el envite. Bajas, todas ellas, que se suman a las de Gareth Bale y Mariano Díaz, que se quedaron en Madrid por lesión.

Así, 'Carletto' tendrá que introducir novedades en el once. Lucas Vázquez parece la opción más probable en el lateral derecho, aunque Fede Valverde también tiene opciones de entrar. En el eje de la zaga, Nacho Fernández acompañaría a Eder Militao, siempre que Alaba no llegase. Y arriba, Marco Asensio parece titular junto a Vinicius Júnior y Karim Benzema, aunque Rodrygo Goes podría jugar. Por lo demás, los indiscutibles de Ancelotti: Luka Modric, Ferland Mendy, Toni Kroos, Carlos Casemiro y Thibaut Courtois.

El Athletic, con todo

Por su lado, el Athletic de Marcelino García Toral, que defiende el título de campeón, afronta el duelo pleno de moral después de remontar su semifinal al Atlético de Madrid en los últimos minutos. Nico Williams, héroe ante los de el 'Cholo' Simeone, podría entrar en el equipo por Álex Berenguer, mientras que Raúl García podría hacerlo en punta por Oihan Sancet. En defensa, el 'correcaminos' Yuri Berchiche, que reapareció ante el Atleti tras una larga lesión, podría ser la novedad en el flanco zurdo, en sustitución de Mikel Balenziaga. Unai Núñez y Unai Vencedor, hay que recordar, se pierden la final por lesión. Las espadas ya están por todo lo alto. Habrá que ver quién se lleva este primer título de la temporada.

ALINEACIONES DEL ATHLETIC BILBAO VS. REAL MADRID Athletic Bilbao (1-4-4-2): Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Balenziaga/Yuri; Álex Berenguer/Nico Williams, Zarraga/Vesga, Dani García, Muniain; Sancet/Raúl García e Iñaki Williams Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez/Fede Valverde, Militao, Nacho/Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio/Rodrygo, Benzema y Vinicius

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL ATHLETIC BILBAO VS. REAL MADRID

PARTIDO Athletic Bilbao vs. Real Madrid FECHA Domingo, 16 de enero de 2022 ESTADIO King Fahd Stadium, Riad (Arabia Saudí) HORA 19:30

LAS CONVOCATORIAS DEL ATHLETIC BILBAO VS. REAL MADRID Por el momento, no se conocen las convocatorias de ninguno de los dos clubes para esta 'súper' final.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL ATHLETIC BILBAO VS. REAL MADRID

ATHLETIC BILBAO LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Unai Núñez: Lesión en el peroné Unai Vencedor: Lesión en el isquio - - - REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Carvajal: Covid-19 Bale: Lesión en la espalda Mariano: Lesión en el muslo Alaba: Problemas físicos Vallejo: Molestias - -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL ATHLETIC BILBAO VS. REAL MADRID

Últimos partidos del Athletic Bilbao

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Atlético Madrid 1-2 Athletic Bilbao Supercopa de España - Semifinal 13/01/2022 Deportivo Alavés 0-0 Athletic Bilbao LaLiga 09/01/2022

Próximos partidos del Athletic Bilbao

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Athletic Bilbao vs. Barcelona Copa del Rey 20/01/2022 Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao LaLiga 23/01/2022

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Barcelona 2-3 Real Madrid Supercopa de España - Semifinal 12/01/2022 Real Madrid 4-1 Valencia Real Madrid 08/01/2022

Próximos partidos del Real Madrid