Alineación sorprendente: el Feyenoord resuelve de forma creativa la ausencia de Hadj Moussa

Giovanni van Bronckhorst ha dado a conocer su alineación para el partido a domicilio contra el NEC. El entrenador del Feyenoord debe improvisar de inmediato, ya que Anis Hadj Moussa no forma parte de la convocatoria tras la agitación en torno a su posible traspaso al Ittihad Club.

Tjark Ernst defenderá este sábado por la tarde la portería del conjunto de Róterdam en De Goffert. Givairo Read comenzará como lateral derecho, mientras que Jeremiah St. Juste y Tsuyoshi Watanabe formarán la pareja de centrales y Mika Mármol jugará por la izquierda.

En el centro del campo, Van Bronckhorst apuesta por Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline y Gjivay Zechiël. Targhalline mantiene así su puesto en el once, pese a su actuación más discreta en el duelo con el ADO Den Haag.

En ataque es donde más destacan los cambios. Nacho Ferri tendrá la oportunidad como delantero centro tras la salida de Ayase Ueda al Lille OSC y estará respaldado desde las bandas por Gaoussou Diarra y Luciano Valente.

La previsión inicial era que Hadj Moussa empezara desde la banda derecha, pero el argelino está completamente ausente. Según De Telegraaf, llegó tarde a la salida del autobús del equipo hacia Nijmegen y después se marchó a casa.

Por ello, Van Bronckhorst ha tenido que reajustar su frente ofensivo. Diarra se desplaza a la banda derecha, Valente comenzará por la izquierda y Zechiël ocupará, según Dennis van Eersel, un rol ofensivo como mediapunta.

La ausencia de Hadj Moussa se produce en plena saga de traspaso en torno al atacante. Ittihad presentó el viernes una oferta de 37,5 millones de euros y Hadj Moussa está deseando dar el salto a Arabia Saudí, pero el Feyenoord decidió no colaborar con un traspaso.

El Feyenoord comenzará este sábado a las 16:30 su partido a domicilio contra el NEC.

Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Diarra, Ferri, Valente.