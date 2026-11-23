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El PSV reanuda el martes la fase de liga de la Champions League con una visita al Real Madrid. La gran pregunta es: ¿quién sustituirá al lesionado Mauro Júnior en el centro del campo? El partido en el Santiago Bernabéu comenzará a las 21:00 y podrá verse en directo por Ziggo Sport Select.

Matej Kovar defenderá la portería del PSV en Madrid. Sergiño Dest, por la derecha, y Filip Kostic, por la izquierda, serán los laterales del equipo visitante. Lutsharel Geertruida y Armando Obispo formarán la pareja de centrales del PSV.

Por la lesión de Mauro, Guus Til retrasará su posición al centro del campo del equipo de Eindhoven. Completan esa línea el pivote Kodai Sano y Sven Mijnans.

Til será titular en el centro del campo, por lo que Ricardo Pepi jugará como delantero centro ante el Real Madrid. Ivan Perisic se encargará de aportar balones desde la derecha, mientras que Ruben van Bommel comenzará por la izquierda.

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El PSV ganó confianza el pasado sábado en la Vriendenloterij Eredivisie. El líder no tuvo ningún problema ante el NEC y se marchó de Nimega con una contundente victoria por 1-4.

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El Real Madrid se libró por poco en casa ante el Celta de Vigo. Carlos Espi marcó el decisivo 2-1 a cinco minutos del final. Así, el equipo de José Mourinho está a tres puntos del líder, el FC Barcelona.

El gigante español comparte el liderato de la fase de liga de la Champions League, con 12 puntos logrados en cuatro victorias. Solo el Paris Saint-Germain ha sumado la misma cantidad de puntos.

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El PSV ocupa el puesto 24, justo lo necesario para acceder a una ronda de clasificación en los play-offs. El equipo de Eindhoven ha sumado cuatro puntos en los cuatro primeros partidos.

Alineación probable del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mijnans, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.