Alineación probable del PSV: ¿está Pepi listo para ser titular?

El PSV buscará este domingo ante el SC Cambuur la revancha por la derrota por 1-2 frente al Club Brujas en la Champions League. Peter Bosz no cambiará su alineación en Leeuwarden, según pronostica Voetbalzone. El partido en Frisia comenzará a las 16:45 y podrá seguirse en directo por ESPN 2.

Matej Kovar estará bajo palos contra el Cambuur. No se esperan sorpresas en defensa: los titulares serán, de derecha a izquierda, Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo y Filip Kostic. Este último lo pasó especialmente mal el miércoles ante Carlos Forbs, pero tendrá una nueva oportunidad.

Bosz apuesta por los habituales en el centro del campo del PSV. Kodai Sano, que marcó contra el Brujas, Guus Til y Mauro Júnior saldrán de inicio en el Kooi Stadion de Leeuwarden.

Ivan Perisic sufrió una herida en la cabeza ante el Brujas y llevó un vendaje, pero está en condiciones de ser titular. Sven Mijnans y Ruben van Bommel completarán la línea de ataque del equipo de Eindhoven en el extremo norte.

El PSV debe ganar para seguir la estela del Feyenoord y el Ajax. El Cambuur de Johan Plat atraviesa una buena racha y, por ahora, ocupa la zona media de la tabla en la Vriendenloterij Eredivisie.

Próximos partidos CAM Eredivisie 10:45 PSV

Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Til, Mauro; Perisic, Mijnans, Van Bommel.