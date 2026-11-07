Alineación probable del Feyenoord: Van Bronckhorst introduce un cambio

El Feyenoord retoma la Vriendenloterij Eredivisie este domingo con una visita al sc Heerenveen, y Voetbalzone espera que Giovanni van Bronckhorst mantenga a los habituales. El partido, que se disputará en Frisia, comenzará a las 12:15 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Tjark Ernst estará bajo los palos en el Abe Lenstra Stadion. Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol y Javi López formarán, de derecha a izquierda, la defensa del conjunto visitante de Róterdam. Watanabe, ya totalmente recuperado, ocupará el lugar de Thijs Kraaijeveld, que jugó el martes contra el Inter. Jerry St. Juste será baja por lesión.

Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline y Gjivai Zechiël formarán el centro del campo del Feyenoord en el extremo norte del país. Targhalline estuvo algo enfermo y entrenó por separado, pero está lo bastante recuperado para ser titular.

No habrá sorpresas en el ataque del Feyenoord. Anis Hadj Moussa partirá desde la derecha, Nacho Ferri será la referencia en el centro y el capitán Luciano Valente jugará por la izquierda.

Reiss Nelson y Shaqueel van Persie están en condiciones de entrar desde el banquillo, según dijo Van Bronckhorst el viernes durante una comparecencia ante los medios. Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Thomas Beelen y Jakub Moder no estarán disponibles el domingo.

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El Feyenoord se dejó puntos ante el Fortuna Sittard (1-1) y después perdió 0-3 contra el Inter. El Heerenveen sumó los tres puntos ante el NEC (1-0) y está en la zona alta de la tabla.

Alineación probable: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.